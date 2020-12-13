Kış Şartları İçin Paletli Ambulanslar Hazır

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle yolların kapanmasında kullanılan paletli ambulansların yeni kış sezonu için hazır haline getirildiği belirtilerek, "Kış aylarında Akçadağ, Arapgir ve Pütürge ilçelerimizde ve merkezde hizmet veren 4 adet paletli ambulansların kış hazırlığı kapsamında bakım, onarımı yapıldı ve paletlerin takılması tamamlanarak 7/24 hizmete hazır hale getirildi" denildi.

Özellikle Pütürge ilçesinde yaşanan kar ve tipi nedeniyle her yıl sıkıntı yaşanıp, acil hastalar olduğunda paletli ambulanslar hastaları hastaneye yetiştirmede devreye giriyor.

( İHA)