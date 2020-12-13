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13 Ara 2020 - 13:00- Gündem

Malatya’da 41 Kişiye Daha Ceza!

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 41 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.
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Polisin yaptığı denetlemelerde son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 41 kişiye de 36 bin 900 TL ceza yazıldı. Bu arada, Malatya’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor.
Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 5 kişiye toplam 4 bin 500 TL ceza kesildi. Sigara içme yasağına uymayan bir kişiye de 900 TL ceza yazıldı.
İzolasyon ihlali yapan 1 kişi de evlerine yönlendirildi. İzolasyon ihlali sonunda 1 kişi de yurda yerleştirildi.
Malatya’da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilen 83 kişi bulunuyor.

( İHA)

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13 Ara 2020 - 13:00 Malatya- Gündem

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