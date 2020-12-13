Rektör Kızılay 4 Yılını Anlattı

İnönü Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme Takımı ziyareti kapsamında çevrim içi (online) olarak 4 farklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda kurumsal geri bildirim raporunda kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, Ar-Ge ve yönetim sistemi başlıkları altında ifade edilen kurumun gelişmeye açık yönleri hakkında 2017-2020 yılları arasında İnönü Üniversitesi’nde yapılan iyileştirme çalışmaları ele alındı.
Toplantılara, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, YÖKAK İzleme Takımı üyeleri Prof. Dr. Emine Pınar Tuncel, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu ve Dr. Enes Gök (Gözlemci), İnönü Üniversitesi senato üyeleri ile kalite komisyonu üyeleri katıldı. Toplantıların 2’si Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve izleme takımı üyeleri arasında görüşme olarak gerçekleşirken, 1 toplantıda ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından izleme takımı ve senato üyelerine yönelik İnönü Üniversitesi'nde yapılan iyileştirmeler hakkında bilgilendirme sunumu olarak yapıldı. Ayrıca izleme takımı üyeleri ve İnönü Üniversitesi kalite komisyonu üyeleri arasında da gelişmeye açık yanlar konusunda yapılan çalışmaların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantılarda İnönü Üniversitesi’nin mevcut Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar görüşüldü. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından izleme takımı ve senato üyelerine yönelik geri bildirim raporundaki gelişmeye açık yönler konusunda 2017-2020 döneminde yapılan iyileştirmelerin yer aldığı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.
( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.