Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada orta saha sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Kubilay Kanatsızkuş kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Ndayishimiye kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-3
49. dakikada Mert Hakan’ın pasında sol kanatta topla buluşan Pelkas rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinde çok sert vurdu, kaleci Ertaç köşeye giden topu uzanarak kornere gönderdi.
55. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un pasında Tisserrand’dan önce topu kapan Tetteh karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Altay mutlak pozisyonda topu kornere gönderdi.
65. dakikada sağ kanattan bindiren Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışındaki Ozan’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.
67. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Pelkas, Cisse’ye indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından şutunda üst direğe çarpan top auta çıktı.
82. dakikada Ozan Tufan’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cisse bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.
86. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda Ertaç yine başarılıydı.
90+3. dakikada Caner Erkin yine sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önündeki Thiam'ın müsait durumdaki kafa vuruşunda kaleci Ertaç iyi yer tutarak gole izin vermedi.
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx
Fenerbahçe: Altay x, Gökhan Gönül x, Sadık x (Sosa dk. 46 x), Tisserand x, Caner Erkin x, Gustavo x, Ozan Tufan x, Ferdi Kadıoğlu xx (Sinan Gümüş dk. 87 ?), Mert Hakan x (Mame Thiam dk. 62 x), Pelkas x (Novak dk. 71 x), Cisse x
Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Tolga Ciğerci, Ömer Faruk Beyaz, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım Sangare, Eyüp Akcan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xxx (Olcay Şahan dk. 79 xx), Semih Kaya xxx, Hadebe xxx, Karim Hafez xxx, Acquah xxx, Ndayishimiye xxx, Tetteh xxx, Kubilay xxx (Ahmed Ildız dk. 88 ?), Adem Büyük xxx (Zeki Yavru dk. 66 xxx), Umut Bulut xxx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Fernando Ruben Zuqui, Fofana, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Adem Büyük (dk. 9 pen.), Umut Bulut (dk. 21), Ndayishimiye (dk. 47) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Gustavo (Fenerbahçe), Karim Hafez, Ertaç (Yeni Malatyaspor)
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.