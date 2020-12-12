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12 Ara 2020 - 21:11- Spor G: 12 Ara 2020 - 21:15

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Misafir takım ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3 maç kaybetti
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada orta saha sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Kubilay Kanatsızkuş kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Ndayishimiye kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-3
49. dakikada Mert Hakan’ın pasında sol kanatta topla buluşan Pelkas rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinde çok sert vurdu, kaleci Ertaç köşeye giden topu uzanarak kornere gönderdi.
55. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un pasında Tisserrand’dan önce topu kapan Tetteh karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Altay mutlak pozisyonda topu kornere gönderdi.
65. dakikada sağ kanattan bindiren Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışındaki Ozan’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.
67. dakikada Yeni  Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Pelkas, Cisse’ye indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından şutunda üst direğe çarpan top auta çıktı.
82. dakikada Ozan Tufan’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cisse bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.
86. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda Ertaç yine başarılıydı.
90+3. dakikada Caner Erkin yine sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önündeki Thiam'ın müsait durumdaki kafa vuruşunda kaleci Ertaç iyi yer tutarak gole izin vermedi.

Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx
Fenerbahçe: Altay x, Gökhan Gönül x, Sadık x (Sosa dk. 46 x), Tisserand x, Caner Erkin x, Gustavo x, Ozan Tufan x, Ferdi Kadıoğlu xx (Sinan Gümüş dk. 87 ?), Mert Hakan x (Mame Thiam dk. 62 x), Pelkas x (Novak dk. 71 x), Cisse x
Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Tolga Ciğerci, Ömer Faruk Beyaz, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım Sangare, Eyüp Akcan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xxx (Olcay Şahan dk. 79 xx), Semih Kaya xxx, Hadebe xxx, Karim Hafez xxx, Acquah xxx, Ndayishimiye xxx, Tetteh xxx, Kubilay xxx (Ahmed Ildız dk. 88 ?), Adem Büyük xxx (Zeki Yavru dk. 66 xxx), Umut Bulut xxx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Fernando Ruben Zuqui, Fofana, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Adem Büyük (dk. 9 pen.), Umut Bulut (dk. 21), Ndayishimiye (dk. 47) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Gustavo (Fenerbahçe), Karim Hafez, Ertaç (Yeni Malatyaspor)

( İHA)

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12 Ara 2020 - 21:11 Malatya- Spor

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