Fatih Erbakan'dan Çok Konuşulacak 'Asgari Ücret' Teklifi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklama 2021 yılında geçerli olmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden asgari ücret konusuna değindi.
ASGARİ ÜCRET 300 DOLARIN ALTINDA
Mevcut asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu vurgulayan Erbakan şunları kaydetti:
Bu gelirle milyonlarca asgari ücretlimizin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılaması, çoluk-çocuğunun sağlıklı beslenmesini dahi sağlayabilmesi mümkün değildir.
Dolar kurundaki artışla birlikte asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Yani 3 çocuklu, 5 kişilik bir asgari ücretli aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına inmiştir. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Aziz Milletimiz bu tabloyu hak etmiyor.
ASGARİ ÜCRET NET 3500 TL CİVARINA GETİRİLMELİ
Gerçek enflasyon rakamlarının açıklananın en az 2 katı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Erbakan;
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon %14 olarak gerçekleşmiştir. Yani “resmi ifadeye göre” Türkiye’de ürün fiyatları bir senede %14 artmıştır. Bununla birlikte bugün Türkiye’de gerçek enflasyonun bu oranın çok daha üzerinde olduğunu tahmin edilmektedir. Gerçek enflasyonun, ortaya konan bu rakamın en az iki katı düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının %30’un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az %50 zam yapılması ve asgari ücretin net en az 3500 TL seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.
dedi.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAYARAK İŞVERENİN YÜKÜ HAFİFLETİLEBİLİR
Parti programlarında da iktidar olmaları durumunda ilk icraatlerinin işçi-memur-emekli maaşlarına %50 oranında zam yapmak olacağını belirten Erbakan;
Efendim asgari ücret belirlenirken hem işçiyi hem işvereni düşünmek lazım, bu kadar artış işvereni olumsuz etkiler'. Bu söyleme de katılmadığımızı ifade ederek bu noktada Devlet devletliğini gösterecek, pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi asgari ücretten vergi almayacak, böylece işçinin yüzü güldürülürken işverenin yükü de artmamış olacaktır.
ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.