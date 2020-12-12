12 Ara 2020 - 21:00- Ekonomi

Fatih Erbakan'dan Çok Konuşulacak 'Asgari Ücret' Teklifi

Yeniden Refah lideri Dr. Fatih Erbakan, bir devletin itibarının makam araçları, makam uçakları, saraylar ile değil vatandaşının gelir seviyesi ve yaşam standartlarıyla ölçüldüğünü ifade ederek asgari ücretin en az 3500 TL olması gerektiğini belirtti.