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12 Ara 2020 - 19:00- Gündem G: 12 Ara 2020 - 19:01

Dezavantajları Avantaja Çevirmeye Övgü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Malatya'da görev yapan bazı öğretmenlerle internet canlı yayınında bir araya gelmesinden sonra, dezavantajları avantaja çeviren Doğanşehir ilçesindeki okuldan övgüyle söz etti.

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Bakan Selçuk, buluşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, Malatya’da görev yapan öğretmenler ile görüşmesinde, 17 öğrencili dört sınıfın bir arada olduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Yolkoru İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Ali Başıbüyük’ün tamamen kendi imkanları ile dışardan hiçbir destek almadan okulda atıl durumda bulunan kullanılmayan masa, sıra, eski kara tahtadan yeniden bir sınıf oluşturduğu temel beceri atölyesinden övgüyle söz etti.
Bakan Selçuk “Burayı tüm Türkiye izlemeli'' diyerek çalışmalarından dolayı köy öğretmenini tebrik etti. Eski kara tahtadan masa tenisi eski sıraları kesip yeniden şekillendirerek zeka oyunları köşesi kuran Ali Başıbüyük isimli öğretmen, tek amacının tüm dezavantajları avantaja çevirme olduğunu belirtti.
Ali Başıbüyük isimli öğretmenin kurduğu atölyede, zeka oyunları köşesi, resim köşesi, ahşap doğrama şekillendirme köşesi, basit tamir köşesi, fen köşesi ve haftanın bir günü okulda kendi elleri ile yemek yaptığı mutfak köşesi bulunuyor.

( İHA)

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12 Ara 2020 - 19:00 Malatya- Gündem

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