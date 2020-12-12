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12 Ara 2020 - 12:30- Spor G: 12 Ara 2020 - 12:31

Umut Forma Giyerse

Yeni Malatyaspor’un 37 yaşındaki forveti Umut Bulut bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçında forma giymesi halinde, Oğuz Çetin ve Rıza Çalımbay'ın ardından Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu olacak.

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Yeni Malatyaspor’un 37 yaşındaki forveti Umut Bulut bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçında forma giymesi halinde, Oğuz Çetin ve Rıza Çalımbay'ın ardından Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu olacak. Kariyerinde Ankaragücü, İnegölspor, Trabzonspor, Galatasaray, Toulouse, Kayserispor gibi takımlarda forma giyen deneyimli futbolcu Süper Lig’de 488. Karşılaşmada süre aldı. Umut Bulut, Türkiye kariyerinde formasını giydiği dört takım adına da Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı (Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor).

(HABER MERKEZİ)

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12 Ara 2020 - 12:30 Malatya- Spor

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