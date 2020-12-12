“Şampiyonluğa Adayız”

Ligin 13.haftasında sahasında Artvin Hopaspor’u 4-0 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetini alan Yeşilyurt Belediyespor’da moraller yerine geldi. Son iki maçından da 3 puanla ayrılan turuncu yeşilliler orta sıralardan kurtularak gözünü zirveye dikti. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Muzaffer Çelik Artvin Hopa maçında galip gelen teknik ekip ve futbolcuları tebrik ederek,

Çok sevinçliyim. Malatya halkına hayırlı uğurlu olsun. Farklı galip gelmeyi özlemiştik. Malatyalıları sevindirdiğimiz için onlar kadar bende sevinçliyim. Bundan sonra aynı şekilde güzel sonuçlar gelmeye devam edecek. Kulübümüzü daha da iyi yerlere getireceğiz. Yeşilyurt ilçemizde kulübümüze yakışır bir çim saha yaptık. Futbolcularımıza, Yeşilyurtlu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Gelecek haftalarda maçlarımızı inşallah orada oynayacağız. Amacımız ligde zirvede yer almak. Sezon başında bazı talihsizlikler yaşadık. Hepsini geride bıraktık. Bundan böyle zirve için oynayacağız. Şampiyonluğa da adayız.

diye konuştu.

“KAZANMAK ALIŞKANLIK YAPIYOR”

Artvin Hopaspor karşısında iyi oyun sergileyen turuncu yeşillilerin teknik direktörü Nihat Balan

Bu haftaya kadar geriden dönerek maçı çeviren bir ekiple karşılaştık. Son haftalarda düşüş eğilimindelerdi ama karşılaşmanın zor geçeceğini bekliyorduk. Fizik ve kalitemiz ilk haftalara göre daha iyi durumda. İyi skorlar geldikçe hem psikolojik olarak hem moral olarak lige iyice asıldık. Üst sıraları hedefleyen düşünceyle başlamıştık. Sıkıntılarımızı arada gidere gidere, kart cezalılarımız birikmişti. Şimdide önümüzdeki hafta oynayacağımız Nevşehir maçında Halil’i kayıp ettik. Kart cezalısı durumuna düştü. Sonuçta kazandık. Kazanmak alışkanlık yapıyor. Dışarda iyi oynayan ligin sayılı takımlarından biriyiz. İçerde kayıp ettiğimiz puanlarımız oldu. Son haftalarda onunda üstesinden gelmeye başladık. İyi gidiyoruz inşallah böyle devam ederiz.

“İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERDİK”

Maçta gördüğü sarı kart nedeniyle bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşen Yeşilyurt Belediyespor’un golcü oyuncusu Halil Çelik ise,

Bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Orta sıralardan kurtulmayı istiyorduk. Bu maça da o gözle çıktık. Gelecek haftalar adına iyi bir görüntü verdik. Nihat hocamızla birlikte antrenmanlarda iyi çalışıyoruz. Maçlar üst üste geldi çok fazla birlikte vakit geçirme şansımız olmadı ama bu dönemi iyi atlattığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra kalan 2 maçımızı da iyi şekilde değerlendirip devre arasına moralli şekilde girmeyi planlıyoruz.

diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig’in 14. Haftasında 20 Aralık Pazar günü Nevşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.