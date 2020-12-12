Sönmez, Kafa Karışıklığını Giderdi

Çin aşısı sinovacla ilgili bilgi kirliliği ve aşı reddi tartışmaları hakkında konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, Malatya Eczacı Odası olarak aşıyı desteklediklerini belirterek,

Sağlıkçılar olarak artık tükendik. Gücümüz kalmadı. Her geçen gün meslektaşlarımızdan birini kaybediyoruz. Bu da inanın çok acı veriyor. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Bunun içinde halkımıza büyük bir görev düşüyor. Bilinçli olmak, kulaktan duyma sözlere değil Bilime kulak vermek, Sağlık Bakanımızın uyarılarına harfiyen uymak ve en önemlisi aşıya ulaşabildiğimiz noktada hemen aşılanmak

dedi.

Eczacılar Koronavirüs aşısıyla ilgili bilgi kirliliği ve aşı reddi tartışmalarından dolayı oldukça rahatsızlar. Çin aşıyla ilgili söylentileri değerlendiren ve artık sağlıkçılar olarak çok tükendiklerini dile getiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, önemli açıklamalarda bulundu.

Aşılarla ilgili ciddi bilgi kirliliği olması ve aşı reddi tartışmalarının gündeme gelmesi ile eczacılar olarak bu durumdan çok rahatsız olduklarını dile getiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, geçmişinde aşılarla ilgili ciddi çalışmaları olan ve birçok salgını önlemede ön ayak olan bir milletin 21.yy da bilimsellikten uzak kulaktan duyma sözlerle aşı karşıtlığı yapmasını, hayretlerle izlediğini söyledi.

“İLACIN ETKİ EDECEĞİ HERHANGİ BİR HEDEF PROTEİNİ YOK”

Öncelikle birkaç genel bilgi vererek sonrasında Sinovac (Çin menşeili) aşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak istiyorum” diyen Başkan Sönmez, “Virüsler; üremeleri için daha kompleks hücrelere ihtiyaç duyan, genetik materyalleri DNA ya da RNA’dan ibaret olan küçük infeksiyon etkenleridir. Koronavirüsler genomu tek iplikçikli RNA’dan oluşan ve en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir. Virüs, insan hücresine girdiğinde kendinde var olmayan ama kendine gerekli olan enzim ve proteinleri kendi adına ürettirebilmektedir. Bu nedenle bakterileri öldürmek için kullanılan antibiyotiklerin virüslere bir etkisi yoktur. Çünkü virüslerde ilacın etki edeceği herhangi bir hedef proteini yoktur. İlaçlarla tedavi çok mümkün olamadığından Bağışıklama şarttır. İşte tam da burada aşıya ihtiyaç duyulmaktadır. Peki, aşı nedir, nasıl etki eder? Aşılar bağışıklık sistemini uyararak hastalığa karşı koruma sağlayan biyolojik ürünlerdir. Aşının etkisi, zayıflatılmış ya da öldürülmüş mikroorganizmanın ya da bunun bazı parçalarının, vücuda enjekte edildikten sonra bağışıklık sisteminin yanıt vermesiyle ortaya çıkar. Böylece kişi hastalık etkeni ile karşılaştığında bağışıklık sistemi etkeni hatırlayarak hızlıca yanıt geliştirecek ve hastalık ortaya çıkmadan ya da hafif bir tablo ile geçirilecektir. Burada amacımız; Bağışıklık sistemimize balık tutmayı öğretmektir.

fadelerini kullandı.

“BUNLAR ÇOK CİDDİ RAKAM”

Aşıyı neden savunduklarını açıklayan Başkan Sönmez,

“Peki, bizler neden aşıyı savunuyoruz?

-Hastalığı önlemek,

-Hastalığın ciddi seyretmesini önlemek,

-Hastalığa bağlı ölümü önlemek,

-Hastalığın yayılımını önlemek için.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, aşılama insan sağlığına en çok katkısı olan uygulamaların başında gelir. Hala en etkili koruyucu sağlık hizmetidir. Bir örnek verecek olursak; 2013 yılında aşılama programlarıyla yaklaşık 2 milyon çocuk ölümü ile birlikte HBV’ye bağlı erişkin çağda ortaya çıkabilecek 600 bin ölüm önlenmiştir. Bunlar çok ciddi rakamlardır. Halkımızın Aşı karşıtlığı yapmadan önce iyice araştırma yapmalarını, yarar/zarar oranlarını bir daha gözden geçirmelerini istiyorum. Sağlık Bakanımızın açıklamalarına göre 50 milyon adet sipariş verilen Sinovac aşısı bu ayın sonlarına doğru uygulanmaya başlanacak

diye konuştu.

“YAŞANABİLECEK SIKINTILAR, SİNOVAC AŞIDA MÜMKÜN DEĞİL”

Aşının ne kadar güvenilir olduğunu da açıklayan Başkan Sönmez,

Sinovac aşısı; Geleneksel dediğimiz aşı üretim teknolojisi ile üretilmiştir. Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor, böylelikle vücut kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor. Etkenin vücutta çoğalması mümkün değildir. Birden fazla uygulama ile bağışıklık elde edilir. Zamanla antikor düzeyleri düşebildiği için rapel (pekiştirme) dozları gerekebilmektedir. 14 gün ara ile iki doz şeklinde yapılacak olan Sinovac aşısının bağışıklama oranı ise yüzde 90’dır. Diğer aşılarda saklama koşullarının ülkemiz şartlarına uymamasından dolayı yaşanabilecek sıkıntılar, Sinovac aşıda mümkün değildir. 2-8 derece arasında olması standardizasyonu sağlamak için yeterlidir. Bu da Sinovac aşıyı tercih etmemizdeki büyük sebeplerden biridir. Şunu da söylemek gerekirse, aşı yurtdışından gelir gelmez uygulanmayacak. 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak, bu testlerden olumlu sonuç çıkması halinde aşının uygulanmasına başlanacak

söylemlerini kullandı.

“BİRÇOK SORU ALIYORUZ”

Aşıyı desteklediklerini belirten Başkan Sönmez, şunları kaydetti:



Aşı, Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre öncelikle en riskli gruba yani Sağlık çalışanlarına yapılacaktır. Sonrasında 65 yaş üstü kronik hastalarla devam edecek ve herkese aşı yapılabilmesi sağlanacaktır. Aşıların ücretli mi olacağı? Eczanelerde temin edilip edilemeyeceğiyle ilgili de birçok soru almaktayız. Buna da bir açıklık getirmek gerekirse; aşılar Bakanlık talimatıyla öncelikli gruplardan başlanarak herkese ücretsiz yapılacaktır. Şu an için eczanelerden temini söz konusu değildir. İlerleyen süreçlerde neler olacağını Bakanlığımızdan gelecek açıklamalar belirleyecektir. Son olarak ‘Aşı reddi artar, toplumda aşı hakkında şüphe oluşursa aşılama programına katılım azalacaktır. Bu da daha fazla can kaybı ve pandeminin daha uzun sürmesi demektir.’ İnanın Sağlıkçılar olarak artık tükendik. Gücümüz kalmadı. Her geçen gün meslektaşlarımızdan birini kaybediyoruz. Bu da inanın çok acı veriyor. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Bunun içinde halkımıza büyük bir görev düşüyor. Bilinçli olmak, kulaktan duyma sözlere değil Bilime kulak vermek, Sağlık Bakanımızın uyarılarına harfiyen uymak ve en önemlisi aşıya ulaşabildiğimiz noktada hemen aşılanmak. Malatya Eczacı Odası olarak aşıyı desteklediğimizi belirtiyoruz.