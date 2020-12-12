12 Ara 2020 - 11:00- Eğitim

Bakan Selçuk'tan Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle online gerçekleşen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5’inci Büyük Buluşması’na katıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, “Salgın öncesinde hazırlanmış olan bir takım projeler ve öngörüler çerçevesinde bu süreci daha rahat atlattık diyebilirim” dedi.