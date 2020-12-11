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11 Ara 2020 - 17:00- Gündem G: 11 Ara 2020 - 17:02

Kızılay’dan Gençlere Öneri

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’nin geleceği olan üniversiteli öğrencilere çok çalışmaları önerisinde bulundu.
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İnönü Üniversitesi’nde Lisans Öğrencileri İçin Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi düzenlendi.
TÜBİTAK 2237/A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında ve İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen

Lisans Öğrencileri İçin Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Hazırlama Süreci

kursu yapılan açılış toplantısıyla başladı.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen açılış toplantısına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Müdürü ve etkinlik koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin ile eğitimciler Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Süleyman Sandal ve Doç. Dr. Kenan Koran katıldı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay toplantıda yaptığı açılış konuşmada, geleceğin araştırmacılarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen bu kursa eğitimci olarak katılanlara ayrı ayrı teşekkür etti. Kursa katılan öğrencilere de ilgilerinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

Size kurs veren hocalarınızın birikimlerini daha ileriye taşıyacaksınız ve bunun için de çok çalışmanız gerekiyor. Çok çalışmak için de doğru metodolojiye ihtiyacınız var ve bu metodolojiyi bu kursta öğreneceksiniz. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Sizlere başarılar diliyor ve bu kursa katıldığınız için sizleri tebrik ediyorum.

dedi.
Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin’in toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, 4 gün sürecek bu kursa 11 ayrı üniversiteden 115 başvurunun yapıldığı ve 50 öğrencinin eğitimlere katılmaya uygun görüldüğü belirtildi. 2016 yılından beri İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde lisans ve lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine yönelik toplam 22 kursun düzenlendiğinin kaydedildiği sunumda, lisans öğrencileri için akademik becerilere giriş ile TÜBİTAK 2209’a proje hazırlama süreci eğitimini esas alan bu kursun ise İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 23. kurs olduğu kaydedildi.

( İHA)

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11 Ara 2020 - 17:00 Malatya- Gündem

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