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11 Ara 2020 - 13:30- Spor G: 11 Ara 2020 - 13:32

Kaplan Bugün Yolcu

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için bugün İstanbul’a hareket edecek. Son hazırlıklarını bugün yapacak olan sarı kırmızılılarda kart cezalısı oyuncu bulunmazken kadro dışı cezası alan Cueva ve tedavileri süren oyuncuların kafilede yer almaması bekleniyor.

Ferhat Özdoğan
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Yeni Malatyaspor Süper Lig’de yarın akşam Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Kritik maç öncesi son hazırlığını bugün gerçekleştirecek olan sarı kırmızılılar akşam saatlerinde havayoluyla İstanbul’a hareket edecek. Kart cezalısı oyuncunun bulunmadığı temsilcimizde kadro dışı bırakılan Christian Cueva, tedavileri devam eden Wallace, Abdulsamed Damlu ve Lukoki’nin İstanbul kafilesinde yer almaması bekleniyor. Ayrıca dün teknik heyet ve futbolculara uygulanan covid-19 tarama testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

 Ligde bu sezon deplasman galibiyeti bulunmayan sarı kırmızılılar 5 karşılaşmada topladığı 2 puanla dış saha puan sırasında son basamakta bulunuyor. Ligin ilk haftasında Karagümrük’e 3-0 mağlup olan Kaplanlar, üçüncü haftada Trabzonspor’a 3-1 kaybetmişti. Beşinci haftada Konyaspor deplasmanına giden sarı kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Ligin yedinci haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Yeni Malatyaspor sahada 1-0 yenik ayrılmıştı. Son dış saha maçını dokuzuncu haftada Gaziantep FK ile oynayan Malatya ekibi son dakikalarda bulduğu golle mücadeleden 2-2 berabere ayrılmıştı. Yeni Malatyaspor yarın akşam Kadıköy’de bu sezon dış sahada altıncı maçına çıkacak.

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11 Ara 2020 - 13:30 Malatya- Spor

Muhabir Ferhat Özdoğan

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