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11 Ara 2020 - 16:00- Gündem G: 11 Ara 2020 - 11:48

Esnaf Dar Boğazda

Fendoğlu Esnafın Sesini Meclise Taşıdı
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Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde söz alarak salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle çoğu iş yeri ve esnafımız devletimizin almış olduğu kararlara uyarak çalışma sistemlerini ve saatlerini kurallara uyacak şekilde düzenlediğini belirterek Hazine  Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a

Esnaflarımızın bu mücadele süresi içinde Bakanlığımızdan ilave talepleri vardır; kredilerinin, vergi ve SSK ile BAĞKUR primlerinin, kredi kartları ödemesinin en az üç ay ertelenmesi, icra ve haciz işlemlerinin salgın sonuna kadar ertelenmesi, sicil affının getirilmesini istemektedirler. Bu kapsamda bakanlığımız bir çalışma planlamakta mıdır?

 diyerek sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun sorusuna Pandemi süresi boyunca esnaf ve sanatkârlarımıza desteğin devam edeceğini belirterek “

Biliyorsunuz pandeminin başlamasıyla birlikte almış olduğumuz önlemlere devam ediyoruz. Bunların haziran ayına kadar uzatılması yönünde kararlar alındı. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz

dedi.

“SALGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA…”

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’nun sorusunda;

Hazine ve Maliye Bakanlığına, yeni atanan Sayın Lütfi Elvan'a. Allah hayırlı uğurlu eylesin öncelikle. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle çoğu iş yeri ve esnafımız devletimizin almış olduğu kararlara uyarak çalışma sistemlerini ve saatlerini kurallara uyacak şekilde düzenlemiştir. Hükûmetimiz, esnaflarımız ve sanatkârlarımıza bu kapsamda desteğini her zaman sürdürecektir. Esnaflarımızın bu mücadele süresi içinde Bakanlığımızdan ilave talepleri vardır; kredilerinin, vergi ve SSK ile BAĞKUR primlerinin, kredi kartları ödemesinin en az üç ay ertelenmesi, icra ve haciz işlemlerinin salgın sonuna kadar ertelenmesi, sicil affının getirilmesini istemektedirler.Bu kapsamda bakanlığımız bir çalışma planlamakta mıdır?

ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan cevabında;

Diğer taraftan, biliyorsunuz pandeminin başlamasıyla birlikte almış olduğumuz önlemlere devam ediyoruz. Bunların haziran ayına kadar uzatılması yönünde kararlar alındı. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz.

İfadelerini kullandı.

(Bülten)

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11 Ara 2020 - 16:00 Malatya- Gündem

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