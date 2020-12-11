Malatya’dan Suriye’ye Yardım Eli

Malatya’da “Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık” şiarıyla, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine 7 TIR’lık yardım malzemesi gönderildi. Gerçekleştirilen programda konuşan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin,

Suriye'de 2011 yılından sonra meydana gelen savaşla 600 binden fazla insan ölmüş, 12 milyon insan yerinden yurdundan edilmiş, 11 milyon insan ise şu anda Suriye'de temel gıda malzemelerine ulaşmaktan mahrumlar

dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İHH Malatya Şubesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Memur Sen Malatya Şubesi tarafından

“Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık” şiarıyla, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine 7 TIR’lık yardım malzemesi gönderildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin arka tarafında gerçekleştirilen bir törenle Suriye’ye gönderilen TIR’larda ilaç, gıda, yakacak malzemeleri bulunuyor. Törende Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve Memur-Sen’e bağlı Malatya’da hizmet yapan sendika temsilcileri yer aldı.

Törende 81 ilde İHH’yı desteklerini dile getiren Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, İHH’nın ‘Rotamız iyilik, yükümüz insanlık’ dediğini söyledi.

“DESTEĞİMİZİ MALATYA'DAN BİLDİRİYORUZ”

Söylemez,

İnsan hakları günü vesilesiyle bugün 81 ilde bu hayır yarışına girmiş bulunmakta. Bize de bu hayır yarışından nemalanmak adına destek vermek düşerdi. Memur- Sen olarak 81 ilde biz de İHH'ya destek oluyoruz. Bugünde desteğimizi Malatya'dan bildiriyoruz.

dedi.

“BU COĞRAFYALARDA İNSANLIK DRAMLARI YAŞANMAKTA”

Daha sonra söz alan ve “Bugün 10 Aralık dünya insan hakları günü” diyen İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin,

Dünyanın birçok coğrafyasında savaşlar, çatışmalar, doğal afetler ve kıtlıklar dolayısıyla milyonlarca insan sıkıntı yaşamakta. Gönül dünyası dediğimiz coğrafyalarda maalesef sıkıntılar var. Bu coğrafyalarda insanlık dramları yaşanmakta ve acıları tap taze. İnsan hakları evrensel bildirgesine maalesef uygun bir şekilde hareket edilmiyor. Savaş ve kıtlıklar nedeniyle insanlar, en temel madde olan ekmeğe, temiz suya ulaşamazken bir taraftan da zenginlikler içerisinde yaşayan insanlar ve ülkeler var. Bu adaletin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Suriye zindanlarında haber alınamayan kadınlar ve çocuklar var. Suriye'de 2011 yılından sonra meydana gelen savaşla 600 binden fazla insan ölmüş, 12 milyon insan yerinden yurdundan edilmiş, 11 milyon insan ise şu anda Suriye'de temel gıda malzemelerine ulaşmaktan mahrumlar. Bu nedenle 3 tır un, 1 TIR kömür, 1 TIR soba, 1 TIR ilaç, battaniye, geri kalan TIR’lar da temel gıda malzemelerimiz bulunmakta. İnşallah bugün, yarın yola çıkıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

ifadelerini kullandı.

“BİZLERİN GÖREVİ GÖNÜL YAPMAK”

Son olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, İHH temsilcisi Ömer dDerin’in çok güzel şeyler ifade ettiğini belirtti. Başkan Gürkan sözlerine şöyle devam etti:

Yunus derya; 'biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik' Bizlerin görevi gönül yapmak. Peygamber efendimiz, 'Komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir' diyor. Dolayısıyla komşularımızda olan sıkıntılar, bizleri de aynı şekilde etkiliyor. Paylaşma kültürü bizim inancımızın temel esasıdır. İHH Malatya'da Türkiye'de olduğu gibi bütün sivil toplum örgütleriyle paydaş olarak, belediyemizin ilgili kurumlarıyla da paydaşlık çerçevesi içerisinde bugün 7 TIR malzeme Suriye'de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara, hemşerilerimize, dindaşlarımıza ulaştırılması noktasında böyle bir çalışma yapılmış.