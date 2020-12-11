Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Ara 2020 - 11:30- Siyaset G: 11 Ara 2020 - 11:49

CHP'li Veli Ağbaba Hastaneye Kaldırıldı

Korona virüse yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Korona virüse yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 28 Kasım'da yeni tip korona virüse ( Covid-19) yakalanması sonrası evde karantina altına alınmıştı. Evde karantinası sürerken akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ağbaba’nın tıp merkezinde tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Diğer yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum.

dedi.

# malatya, malatya haber, malatya chp il başkanlığı, chp, milletvekili, veli ağbaba, covid-19, İl Başkanı, İnönü Üniversitesi, Başkanı, genel, karantina

11 Ara 2020 - 11:30 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Personel Çok Yönetim Yok mask
Personel Çok Yönetim Yok
Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı mask
Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı
Sürücüler Ceza Almamak İçin Bahane Ürettiler mask
Sürücüler Ceza Almamak İçin Bahane Ürettiler
“Hizmet Gelecek Ki Oy Verilsin” mask
“Hizmet Gelecek Ki Oy Verilsin”
ÇALIK: ÇİRKİNLEŞTİRMEYİ BAŞARIYOR mask
ÇALIK: ÇİRKİNLEŞTİRMEYİ BAŞARIYOR
FENDOĞLU, TBMM’DE ESNAF İÇİN SÖZ ALDI mask
FENDOĞLU, TBMM’DE ESNAF İÇİN SÖZ ALDI
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
“Cueva 10 Tane Kubilay Eder” mask
“Cueva 10 Tane Kubilay Eder”
Jiletle Kendi Boğazını Kesti mask
Jiletle Kendi Boğazını Kesti
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı mask
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun! mask
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun!
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı! mask
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı!
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı mask
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı

GALERİ

Malatya'nın Organik Lezzeti ‘Bilik Ekmeği’ Korona Mağduru mask
Malatya'nın Organik Lezzeti ‘Bilik Ekmeği’ Korona Mağduru
Yeşilyurt’ta Riskli Binaların Yıkımı Yapılıyor mask
Yeşilyurt’ta Riskli Binaların Yıkımı Yapılıyor
7 TIR Yardım Malzemesi Yola Çıktı mask
7 TIR Yardım Malzemesi Yola Çıktı
Şire Pazarı Yönetiminden Gürkan’a Teşekkür mask
Şire Pazarı Yönetiminden Gürkan’a Teşekkür
Işıklı Yol İle Üçgen Park Bir Başka Güzel mask
Işıklı Yol İle Üçgen Park Bir Başka Güzel
Sürücüler Zor Anlar Yaşadı mask
Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL