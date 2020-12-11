11 Ara 2020 - 14:00- Gündem

“Malatya Mağdur”

Malatya İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, Malatya’ya yapılan yatırımlar hakkında bazı açıklamalarda bulundu. 2020 yılı içerisinde Malatya’ya yapılan yatırımları BUSABAH gazetesine değerlendiren İl Başkanı Sarıbaş, Malatya’ya gerekli yatırımlanın yapılmadığını ve bu sebepten dolayı vatandaşın mağduriyet yaşadığını ifade etti.