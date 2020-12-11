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11 Ara 2020 - 14:00- Gündem G: 11 Ara 2020 - 14:02

“Malatya Mağdur”

Malatya İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, Malatya’ya yapılan yatırımlar hakkında bazı açıklamalarda bulundu. 2020 yılı içerisinde Malatya’ya yapılan yatırımları BUSABAH gazetesine değerlendiren İl Başkanı Sarıbaş, Malatya’ya gerekli yatırımlanın yapılmadığını ve bu sebepten dolayı vatandaşın mağduriyet yaşadığını ifade etti.

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Sarıbaş,

Malatya’da yatırım olarak ne oldu ki! Belediyenin normal su, kanal, tamiratları dışında mesela Kuzey çevreyolu yapıldı mı, Güney çevreyolu yapıldı mı daha tamamlanmadı. Şehirlerarası kamyon yolu veya otobüs yolu şehrin dışına çıktı mı, çıkmadı. Peki, organize sanayilerde bir gelişme var mı? Mesela üniversite mevcut şehir hastanesini tıp fakültesi yapmanın dışında bir şey yapabildi mi, hayır. Üniversite ne yaptı? İnönü Üniversitesi’nin bir bölümünü ayırdılar önüne Turgut Özal Üniversitesi yazdılar onun dışında bir yatırım var mı, hayır

dedi.

“BU MİLLET FUKARALIKTA OYNAMA SEVİYESİNE GELDİ”

Vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Süleyman Sarıbaş,

Bu sene için Sayın Cumhurbaşkanı büyük yatırımlardan bahsetti. Ne söyledi senfoni orkestrasının binasını açacağız dedi. Yani 2020’nin şahnene yatırımı senfoni orkestrası açılıyor, Ankara Adliyesinin yanında 25 sene evvel atılmış temeli 25 senedir, devam eden inşaat bitmiş büyük bir yatırım olarak senfoni orkestrasını açıyoruz. Tabii aç kalan bir millet sonunda bir orkestrayla oynaması lazım. Bir gün padişah vezire demiş ki vergi koyun demiş, vezir de padişahın dediğini yağmış sonra padişah sormuş, ne yapıyor vatandaş diye vezir de demiş ki vatandaş derin derin düşünüyor. Padişah bir vergi daha koyun demiş ve yine sormuş vezire, ne yapıyor vatandaş diye sormuş, vezir de efendim çok daha derin düşünüyorlar demiş bir vergi aha koy demiş, bu sefer vatandaş ne yapıyor, efendim vatandaş oynuyor demiş. Şimdi fakirlikle oynamaya başlayan bir millete ne lazım orkestra lazım.  Orkestramızda hazır yani artık bu millet fukaralıkta oynama seviyesine geldi.

şeklinde konuştu.

“MALATYA’DA YATIRIM OLARAK NE OLDU Kİ!”

Malatya’ya yapılan yatırımların yetersiz olduğunu ve yapılan işlerin henüz tamamlanmadığını söyleyen Başkan Sarıbaş,

Tabii esnaf kirasını vergisini ödeyemiyor, yanında çalışan işçilerini çıkardı.  Lokantalar, eğlence yerleri, kahvehaneler kapandı.  4 buçuk milyon insan işsiz kaldı.  Malatya’da yatırım olarak ne oldu ki! Belediyenin normal su, kanal, tamiratları dışında mesela Kuzey çevreyolu yapıldı mı, Güney çevreyolu yapıldı mı daha tamamlanmadı. Şehirlerarası kamyon yolu veya otobüs yolu şehrin dışına çıktı mı, çıkmadı. Peki, organize sanayilerde bir gelişme var mı? Mesela üniversite mevcut şehir hastanesini tıp fakültesi yapmanın dışında bir şey yapabildi mi, hayır. Üniversite ne yaptı? İnönü Üniversitesi’nin bir bölümünü ayırdılar önüne Turgut Özal Üniversitesi yazdılar onun dışında bir yatırım var mı, hayır.

ifadelerini kullandı.

“TEK BİR ŞEY GÜZEL OLDU”

2020 yılı içerisinde yapılan yatırımlar arasında TMO’nun kayısı alımını beğendiğinin altını çizen Sarıbaş,

Bir tek bir şey güzel oldu. O da yatırım değil Toprak Mahsulleri Ofisi 5 bin ton kayısı alımı açıkladılar. Bu rakamda yetersizdir. 120- 150 bin ton rekoltesi olan bir şehirde 5 bin ton yüzde 2 bile değil oysa bu rakam 25 bin ton olmalıydı. Bu da bir yatırım değildir, bir deponuz vardır, mal alır, o malı satarsınız. Malatya önemli bir şehirdir. Kayısı üreticisinin bir güvencesidir. Ben 2006’da meclis kürsüsünde bunu dile getirdim. 2006’da dedim ki kayısıyı almak zorundasınız. O günkü Tarım Bakanı dedi ki ne yapacağız kayısıyı bende dedim ki fındığı ne yapıyorsanız kayısıyı da öyle yapacaksınız. Fındığı alıyorsunuz satıyorsunuz depoluyorsunuz veya çürütüyorsunuz beni ilgilendirmez. Kayısıya da aynısını yapın demiştim. Yıllar sonrada olsa bu hizmetin gelmiş olmasını takdir ediyorum. Evet önemsiyorum. Beğeniyorum ama eksiklikler var mı, evet var. Alımın 25 bin ton olmasında fayda var. Çünkü en az malın yüzde 15’ini o alana çekmemiz lazım. Daha rahat olmamız için başka da bir yatırım göremedim ben.

sözlerini kaydetti.

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11 Ara 2020 - 14:00 - Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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