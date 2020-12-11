Yeşilyurt Hopa’ya Patladı!

Yeşilyurt Belediyespor 3. Lig’de 13.Hafta karşılaşmasında sahasında Karadeniz ekibi Artvin Hopaspor’u ağırladı. Ligde geçen hafta deplasmanda 1877 Alemdağspor’u 3-1’le geçen turuncu yeşilliler üstün oynadığı mücadelede Hopa ağlarına gol yağdırdı. Maça iyi başlayan ev sahibi takım karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü elinden hiç bırakmadı. Gol perdesini (Dk.25) Halil Çelik açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Soyunma odasına önde giren Malatya ekibi (Dk. 75 ve 77) Akın Akman’la farkı ikişer dakika arayla 3’e çıkardı. Maçta son sözü ligin gol kralı Emre Gemici söyledi ve takımının 4. Golünü kaydetti.

Yeşilyurt kazandığı 3 puanla Play off potasına bir adım daha yaklaştı.

STAT: YEŞİLTEPE STADI

HAKEMLER: Halil Erdoğan ( Adana Bölgesi-Klasman Hakemi) yardımcıları Ferhat Dalgıç ( Mersin Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi) ve Yusuf Şimşek ( Gaziantep Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi) yönetecek. Emir Toprak 4.hakem (Adana-Bölgesel Hakem)

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 14.Gökhan Payal, 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 61.Mücahir Çakır (Dk.86 Berkehan Biçer), 80.Sıddık Çelik, 4.Yasin Elmas (Dk.44 Ali Kemal Başaran), 6.Fahri Utku Öcalmaz (Dk.65 İzlem Balakkız), 11.Akın Akman (Dk.86 Gürkan Çiftçi), 10 Emre Gemici (Dk86. Erhan Gözetlik), 70.Halil Çelik

YEDEKLER: 25.Mustafa Gürbüz, 32.Berkehan Biçer, 44.Erhan Gözetlik, 16.İzlem Balakkız, 17.Ali Kemal Başaran, 77.Gürkan Çiftçi

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

ARTVİN HOPASPOR: 1.Furkan Keleş, 4.Güray Fırat, 22.Oğuzhan Kanmaz, 36.Doğan Çamlı, 53.Ufuk Boncukçu (Dk.14 Doğukan Bad), 7.Fatih Dalgıç, 8.Niyazi Çolak (Dk.46 Furkan Cinkaya), 10.Taner Gürsoy, 66.Hüseyin Durak, 80.Tugay Yıldırım (Dk.80 Mertcan Arslan), 11.Feyyaz Aydil (Dk.90 Berkay Yılmaz)

YEDEKLER: 41.Murat Özkan, 24.Doğukan Bad, 94.Mertcan Arslan, 17.Furkan Cinkaya, 21.Berkay Yılmaz, 54.Mert Can Bilaloğlu, 27.Arda Kurtuluş Vayiç

TEKNİK SORUMLU: İsmail Cem Cambaz

GOL: Dk.25 Halil Çelik, Dk.75 ve Dk.77 Akın Akman, Dk.82 Emre Gemici (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.69 Halil Çelik (Yeşilyurt Belediyespor) Dk.45 Niyazi Çolak Dk.90 Mertcan Arslan (Artvin Hopaspor)