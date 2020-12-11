Çiğnedikçe İyileştiren Sakız

Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan günlük sakızı, birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Günlük sakızı ve yağının faydaları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar, “Günlük ağacı ülkemizde genellikle Akdeniz ikliminde, özellikle Muğla ve Fethiye civarında doğal ortamda yetişir. Vücuda çok faydası olan sakızı da günlük ağacından elde edilir. Özellikle öksürük kesici, antiseptik, mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici özelliği vardı” dedi.



“EN DEĞERLİ BİTKİLERİNİN ARASINDA YER ALIR”

Günlük sakızının birçok bilimsel araştırmaya konu olduğunu belirten Aktar Yakar, “İyi bir antiseptik olduğundan yaraların tedavisinde dıştan sürülerek uygulanabilir. Cilt, saç derisinde uyuz ve mantar gibi deri hastalıklarında da kullanılabilir. Mide ve on iki parmak bağırsak ülserinde yara iyileştirici olarak kullanılır. Günlük sakız tabiat eczanesinin en değerli bitkilerinin arasında yer alır. Günlük sakız yüzlerce bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Astım, romatizma, bağırsak hastalıkları, bazı kanseri türleri, iltihaplı hastalıklar, nörolojik hastalıklara iyi gelir” ifadelerini kullandı.



Aktar Abdullah günlük sakızının faydalarını şöyle sıraladı:

“Ülser, kolit, ishal, romatizma hastalıkları, akneler, adet düzensizliği, sistrit, sakinleştirici, karaciğer hastalıkları, tümör, akciğer hastalıkları, yara bakımı, ruhsal problemler, kan sulandırıcı, tansiyon dengeleyici, kalp hastalıkları, ses kısıklıkları, antiseptik parazit giderici olarak kullanılır. Uyuz ve mantar gibi hastalıklarda merhem ya da yakı şeklinde uygulanması fayda verir. Ayrıca günlük yağı yine balgam söktürücü, nefes darlığı giderici ve bedeni rahatlatıcı etkiler taşır. Günlük sakız ve kara üzümün birlikte yenmesi hafızayı güçlendirir.”

“AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR”

İlaç sanayisinde kullanılan günlük yağı ile alakalı konuşan Abdullah Yakar, “Günlüğün sirke ile içilmesi içteki ve dıştaki yaralara iyi gelir. İnsandaki uyuşukluğu giderir. Altını ıslatan kişilerde yatmadan önce bir çay kaşığı su ile günlük sakızın yutulması fayda verir. İlaç sanayinde de kullanılan günlük yağı egzama, mantar, uyuz, küçük yaralar, kesiklerin hızla iyileşmesini sağlar. Bunun yanında günlük yağının diğer faydaları ise şunlardır: Ağrı kesici özelliği vardır. Bu nedenle romatizma ağrılarına fayda verir. Cilt ve saç bakımında uygulanan maskelerde kullanılır. Cildi yumuşatır ve rahatlatır. Göğsü yumuşatır. Çiğnendiğinde diş etlerine iyi gelir. Ülser ve gastrit gibi durumlarda tedavi edici etkilere sahiptir” sözlerini kaydetti.