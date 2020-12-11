Büyükşehir TÜRŞAD’I 3-1’le Geçti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı koronavirüsü vakaları nedeniyle ertelenen 5.hafta maçında Bitlis Ekibi TÜRŞAD ile karşılaştı. Merkez Spor Salonunda oynanan müsabakayı başhakem Hüseyin Okumuş ile yardımcı hakem Halit Şahinkanat yönetti. Ligin 9.haftasında sahasında Pazar günü oynadığı maçta Yeni Kızıltepe Spor’a 3-0 kaybeden turuncu yeşilliler mutlak galibiyet için çıktığı TÜRŞAD karşısında kazanmasını bildi. Çekişmeli geçen maçın ilk setinde protokolde çıkan tartışma sonrası salondaki herkes dışarıya çıkarıldı. Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı müsabaka salonunun boşaltılmasının ardından tamamlandı. MBB Voleybol Takımı kora kor pozisyonların yaşandığı birinci seti 25-22 önde kapatırken ikinci seti rakibinin 19-25 gerisinde tamamladı. Karşılıklı sayıların havada uçuştuğu üçüncü seti uzatmalarda Malatya ekibi 33-31 önde tamamladı. Her dakikası heyecanlı geçen dördüncü sette iki ekipte iyi oyun sergilerken turuncu yeşilliler rakibini 25-22’lik skorla geçerek müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. MBB Voleybol Takımı galip gelerek puanını 18’e çıkarttı ve haftayı liderin 6 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı.