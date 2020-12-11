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11 Ara 2020 - 10:00- Yaşam G: 11 Ara 2020 - 10:02

PANDEMİ BİTMEDEN BİR TEHLİKE DAHA!

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Malatya’da da büyük bir kuraklık bekleniyor. Aralık ayı olmasına rağmen hala yağış olmaması kuraklık yönündeki tahminleri güçlendirirken, kuraklığın önümüzdeki aylarda kendisini göstereceği tahmininde bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün eylül ve kasım ayları arasındaki üç aylık ve kasım ayı kuraklık haritalarına göre, Türkiye'nin önemli bölümünün yağış almadığı, olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık yaşandığı görülüyor. Uzmanlar 2021 yılında kuraklık konusunun sıkıntılara neden olacağına dikkat çekerek, su kaynaklarının korunması için özellikle yüzde 75-80'i bulan vahşi tarımsal sulamanın tehlikelerine dikkat çekti. Uzmanlar su kullanımı konusunda da uyarı yapıyor. Malatya’ya da kuraklık korkusu düşerken, düşündüren açıklama Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’dan geldi. Özcan,

Şu anda en önemli problem ve sıkıntıların başında kuraklık geliyor. Türkiye tarımı ve tarım sanayisi ciddi anlamda tehdit altında

ifadelerini kaydetti. 

Şu anda en önemli problem ve sıkıntıların başında kuraklığın geldiğini ifade eden Başkan Özcan,

Türkiye tarımı ve tarım sanayisi ciddi anlamda tehdit altında. Belki bu yıl çok farklı bir yıla gireceğiz. Üretim kapasitelerimiz tahmin ettiğimizin çok geresinde kalabilir pozisyonlar olacak. Belki ihracatını yüksek miktarda gerçekleştirdiğimiz ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidebiliriz

dedi.

2021 yılının çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Özcan, her yıl yeni bir rekolte, üretim ve kayısı ihracatıyla ilgili önemli fırsatları da kamuoyuna kazandıracaklarını söyledi.

“HENÜZ OCAK AYINA GİRMEDİK”

2021 yılının zor bir yıl olacağını kaydeden Başkan Özcan,

Şu anda en önemli problem ve sıkıntıların başında kuraklık geliyor. Türkiye tarımı ve tarım sanayisi ciddi anlamda tehdit altında. Belki bu yıl çok farklı bir yıla gireceğiz. Üretim kapasitelerimiz tahmin ettiğimizin çok geresinde kalabilir pozisyonlar olacak. Belki ihracatını yüksek miktarda gerçekleştirdiğimiz ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidebiliriz. Bu tamamen önümüzdeki aylarda meteorolojinin bize vereceği sevindirici haberlerle inşallah bu noktaya gelmeyiz diye düşünüyoruz. Ama 2021 yılı Türkiye için kuraklık açısından, tarım açısından zor bir yıl olacakmış gibi bir görüntü var. Ama henüz Ocak ayına girmedik. Ocak, şubat, mart, nisan, bu 4 ayda eğer Türkiye yeteri kadar kış, soğuk, yağmur ve karla buluşursa bu sıkıntılar olmaz diye düşünüyoruz

diye konuştu.

“MÜRACAATIMIZ SONUÇLANDI”

Süt Toplama Merkeziyle ilgili de bir müjde veren Başkan Özcan,

Yazıhan bölgesinde Mısırdere’de Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi inşa etmek için önemli bir projenin hayata geçirilmesinin arifesindeyiz. En son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası’nı gerçekleştirdik. Bu Şura’da tekrar Tarım Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza Hayvancılık Organize Sanayi’nin inşasında kullanılacak birinci etaptaki yatırım bedeli olan 17 milyon liranın bir an önce aktarılması konusunda talepte bulunduk. İnşallah en kısa süre içerisinde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesini de inşa edilerek 2021 yılında Malatya’ya önemli bir yatırım getirmiş olacağız. Ayrıca Malatya’da ciddi anlamda bir süt üretimi olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Burada da Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı’yla beraber çok önemli bir projeye ev sahipliği yapmak üzereyiz. Fizibilite çalışması müracaatımız sonuçlandı. Ve Fırat Kalkınma Ajansı’yla beraber Malatya’da Süt Toplama Merkezi ve Soğuk Zinciri adı altında bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu da 2021 yılında en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi olacak. İnşallah bununla ilgili de önemli gelişmeler var. Önümüzdeki yıl sağlıklı bir şekilde kamuoyuna bunu paylaşacağız. Ama Süt Toplama Merkezi ve Soğuk Zinciri de 2021 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

ifadelerini kullandı.

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11 Ara 2020 - 10:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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