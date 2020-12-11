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11 Ara 2020 - 09:23- Gündem G: 11 Ara 2020 - 09:31

Eşi Tarafından Evde Ölü Bulundu

Malatya'da 4 çocuk babası adam eşi tarafından evde ölü bulundu.
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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alemdar Sokak'ta ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Yolcu'dan dün gece saatlerinde odasına çekildikten sonra ses çıkmayınca eşi T.Y. şahsın odasına giderek kontrol etti. Eşini yatakta hareketsiz bir şekilde bulan T.Y. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamete gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Dört çocuk babası olan Mehmet Yolcu'nun cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

( İHA)

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11 Ara 2020 - 09:23 Malatya- Gündem

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