Eşi Tarafından Evde Ölü Bulundu

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alemdar Sokak'ta ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Yolcu'dan dün gece saatlerinde odasına çekildikten sonra ses çıkmayınca eşi T.Y. şahsın odasına giderek kontrol etti. Eşini yatakta hareketsiz bir şekilde bulan T.Y. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamete gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Dört çocuk babası olan Mehmet Yolcu'nun cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.