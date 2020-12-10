Kumarbazlara Operasyon

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Dabakhane Mahallesi’nde bir işyerinde kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, 2 şahsa toplam 2 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. İşletmeci E. Ç. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.
Bu arada, Akpınar Mahallesi’nde de bir işyerinde kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, 4 şahsa toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. İşletmeci R. K. hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.