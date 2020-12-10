Yoldan Geçiyordu Bacağından Vuruldu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sularında meydana gelen olayda bölgede bulunan saat kulesi mevkiine araçla gelen 3 kişi arasında tartışma sonrasında kavga çıktı. Kavga esnasında F.M. araçtan aldığı silahla ateş açarken, bu sırada yoldan geçen Ş.Ş.'nin sol bacağına saçma isabet etti. Olayın şüphelisi F.M. ile beraberindekiler bölgeye geldikleri 61 plakalı araç ile uzaklaşırken, yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

( İHA)