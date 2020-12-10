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10 Ara 2020 - 19:00- Gündem G: 10 Ara 2020 - 15:36

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesine Alınması Talep Edildi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay Malatya Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması istedi.
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İnönü Üniversitesi’nde “Arslantepe Höyüğü ve Territoryumunda Arkeolojik Peyzajları Yenileme ve Yönetim Stratejisi Olarak Arkeolojik Park Modelinin Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı yapıldı.
Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ve Proje Yürütücüsü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna katıldı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yaptığı konuşmada bu projeyi başlatarak ciddi desteklerde bulunan kuruluşun İnönü Üniversitesi olduğunu vurguladı. Tüm proje ekibini tebrik ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı,

Bu projeyi başlatan ve projeye ciddi katkılarda bulunan İnönü Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay Hocamıza teşekkür ediyorum

şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, proje ekibine başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.
Toplantıda konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, projenin İnönü Üniversitesi’nde başladığını ve proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna’nın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne transfer olmasıyla bu projenin iki üniversiteye hitap ettiğini belirtti. Arslantepe Höyüğü’nün modern devlet ve bürokrasinin başladığı yer olması bakımından ülkemiz ve insanlık için çok değerli bir hazine olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu mirasın öneminin ve bilimsel değerinin anlaşılması ve tanıtılması amacıyla 2018 yılında İnönü Üniversitesi ve Roma La Sapianze Üniversitesi iş birliğiyle 1. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu’nun gerçekleştirildiğini ve bu sempozyumda sunulan bilimsel tebliğlerin kitap olarak hazırlanıp arkeoloji alanındaki tüm araştırmacılara ulaştırıldığını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde, bu tarihi mirasın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alabilecektir.

diyerek tüm kamu kurumlarının birlikte hareket etmesiyle bu mirasın kalıcı listeye gireceğine inandığının altını çizdi.

Arslantepe kazı çalışmalarının geliştirilmesi için İnönü Üniversitesi’nde Arslantepe Arkeoloji Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

bu tarihi mirasın tanıtılması için kurumsal anlamda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

diye konuştu.

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ’NÜN UNESCO DÜNYA MİRASI KALICI LİSTESİNE ALINMASI VURGUSU

Toplantıya katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi Belediyesi’nin Arslantepe Höyüğü kazı çalışmalarında çıkarılan tarihi eserlerin yer aldığı bir müze için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Bu projede emeği geçen İnönü Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve tüm araştırma ekibine teşekkür ettiğini belirten Osman Güder, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi ve tanıtılması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Toplantı, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli’nin Arslantepe Höyüğü’nün tarihi ve Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna’nın projenin detaylarıyla ilgili yaptıkları sunumla son buldu.

( İHA)

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10 Ara 2020 - 19:00 Malatya- Gündem

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