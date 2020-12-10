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10 Ara 2020 - 14:40- Sağlık G: 10 Ara 2020 - 14:47

Kanser Tedavisinde Yeni Umut

Beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen “Gümüş(I) N-Heterosiklik Karben Bileşikleri” için uluslararası patent alındı.
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Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Özdemir ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Çiftçi tarafından beyin tümörülerinin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen “Gümüş(I) N-Heterosiklik Karben Bileşikleri” için uluslararası patent alınması memnunlukla karşılandı.
İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Özdemir, “Yeni Gümüş(I) N-Heterosiklik Karben Bileşikleri ve Farmasötik Bileşiklerde Kullanımları” isimli patanleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Kanser hastalığının, tanı ve tedavisinde önemli gelişmelerin olmasına rağmen ölüm sebepleri arasında hâlâ ikinci sırada yer aldığını belirten Özdemir, cis-platinin maksimum etkinliğinin keşfinden sonra, onkoloji tedavisindeki çalışmaların metal temelli ilaçlar üzerine odaklandığını ifade etti.
Klinik çalışmalarda daha etkin metal ilaçlar geliştirilirken, bileşiklerin yan etkileri ve yeterli etkinliğe ulaşamamalarını büyük bir sorun olarak değerlendiren Prof. Dr. Özdemir,

Bu sorunların üstesinden gelmek için yeni antikanser ilaçlar geliştirilmektedir. Geçtiğimiz on yıl boyunca, çeşitli taşıyıcı sistemler ve ligand tasarımlarıyla yeni nesil ilaçların performansının artırılması hedeflenmiştir. Biyoorganometalik kimya, organometalik bileşiklerin biyolojik potansiyelini kullanan ve ilgi çeken bir alandır. Son yıllarda N-heterosiklik karbenler (NHC) biyoaktif koordinasyon bileşikleri için yeni ligandlar olarak geniş bir uygulama bulmaktadır.

dedi.

1996 yılından beri metal- N-heterosiklik karbenler (NHC) komplekslerinin biyolojik aktiviteleriyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. İsmail.Özdemir, araştırmaları sonucunda geliştirdikleri organometalik bileşiklerin ilaç endüstrisinde kullanılması için bir ulusal, bir de uluslararası patent aldığını vurguladı.
İnönü Üniversitesi bilim insanları Prof.Dr. İsmail Özdemir, Prof.Dr. Osman Çiftçi, Yrd. Doç.Dr. Neşek Başak Türkmen, Dr. Öznur Doğan Ulu tarafından 2012 yılında yapılan ve 21 Ekim 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’nun incelemeli patent olarak tescillenen “Yeni Gümüş(I)N-Heterosiklik Karben Bileşikleri ve Farmasötik Bileşiklerde Kullanımları” başlıklı çalışmada gümüş-karben komplekslerinin beyin tümörlerinde antikanserojen etkiye sahip olduğu tespit edildi.

“FAZ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK SENTEZLEDİĞİMİZ BİLEŞİKLERİN TEDAVİ SÜREÇLERİNDE YER ALMASINI HEDEFLİYORUZ.”

Genetik aktarımın, hormonal faktörlerin, kanserojen maddelerin, radyasyon maruziyetinin, sigara kullanımının ve viral enfeksiyonların beyin tümörü oluşumuna neden olan öncüller olduğunun ifade eden Prof. Dr. Özdemir, beyin kanserine neden olan tümörlerin, çocuk yaş grubunda ikinci, 50 yaş ve üzerinde ise üçüncü en sık görülen malign tümörler olduğunu belirtti.
2005 yılında TÜBİTAK Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülen ve organometalik kimya ve kataliz alanındaki çalışmalarının yanı sıra sentezlediği antimikrobiyal,antikanser özellikli bileşiklerle uluslararası sahada adından söz ettiren Prof. Dr. İsmail Özdemir,

Sentezlediğimiz bileşikler, insan sağlığını ve hayatını tehdit eden beyin tümörlerinin tedavisinde ümit vaat etmektedir. Kısa sürede faz çalışmalarını tamamlayarak sentezlediğimiz bileşiklerin tedavi süreçlerinde yer almasını hedefliyoruz.

şeklinde açıklamasını tamamladı.

( İHA)

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10 Ara 2020 - 14:40 Malatya- Sağlık

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