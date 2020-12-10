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10 Ara 2020 - 15:30- Spor G: 10 Ara 2020 - 15:32

Fener Testten Geçti

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular idman öncesi hormon ve vitamin takibi için teste girdi.
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Süper Lig’in 12. hafta maçında cumartesi günü Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan  Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolculara; hormon, vitamin, mineral düzeylerini takip etmek ve değerleri yerine koymak için test uygulandı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi. Sarı-lacivertliler, Yeni Malaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(HABER MERKEZİ)

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10 Ara 2020 - 15:30 Malatya- Spor

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