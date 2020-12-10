Fofana’dan Özür Geldi

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan ‘Futbolcunun Dünyası’ programına konuk olan Moryke Fofana, futbola 7-8 yaşlarında Fildişi’nde başladığını söyledi. Çocukken mahalle maçlarında oynadığını kaydeden Fofana

Herkes abime Fofana’da yetenek var. Bunu meslek olarak düşünse yapabilir dediler. Bende bunu sadece eğlence için yapıyorum dedim. Şuan Malatyaspor’dayım.

dedi.

Sarı kırmızılı takımda bütün futbolcuların çalışkan olduğunu belirten Fildişili oyuncu neden 21 numaralı formayı tercih ettiğini anlattı. Umut Bulut’un düzenli antrenman yaparak herkese örnek olduğunu kaydeden Fofana,

Yaşına rağmen topla çalışıyor, fitness yapıyor. Beni ve diğer genç arkadaşlarımızı çalışmaya itiyor. Takımdaki en eğlenceli oyuncu Hadebe. Karakterinde eğlenmek ve gülmek var. Bizim takımın en delisi ise Karif Hafez. Afrika’da oynadığım zaman 9 ya da 7 numarayı alırdım. Daha sonra Norveç’e transfer oldum. Orada bu numaralar doluydu. 21 numarayı aldım. Orada hiç hayal edemeyeceğim güzel şeyler yaptım. Sonra Fransa’ya gittim. Orada 21 numarayı almak istedim. Ama benden yaşça büyük bir futbolcu buna izin vermedi. Fransa’da Norveç’te yaptıklarımı yapamadım. Daha sonra Konya beni istedi. Onlara 21 numara varsa gelirim dedim. Bu kadar önemli benim için. Gerçekten 21 numara ile çok güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Aslında uğur getirdiğine inanıyorum. Bizim takımda herkesle iyi anlaşıyorum. Gruplaşma zaten yok. Ama daha çok görüştüğüm evde vakit geçirdiğim Lukoki, Youssouf, Hadebe ile kültürümüz uyuştuğu için yemeklerde buluşuyoruz.

şeklinde konuştu.

“ONLARA SÖZ VERİYORUM”

Malatya’da rahat bir şekilde yaşamını sürdüğünü ifade eden Fofana geçen yıl yaşanan küme düşme hadisesini bir daha yaşatmak istemediklerini belirterek,

Malatya sempatik, güzel ve küçük bir şehir. Ben buraya antrenmanıma gelip ardından çıkıp evime gidiyorum. Bu beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü büyük bir şehirde olsam da çok dışarı çıkan bir insan değilim. Tesisle evim arasında gidip gelen insanım. Ben daha çok futbola odaklanmak istiyorum. Evimde dinleniyorum. Daha sonra antrenmanımı yapıyorum. Malatya’nın insanı gerçekten iyi ve çok sempatikler. Beni sadece yaşanan depremler korkutuyor. Onun dışında her şey yolunda Kariyerimi bitirdikten sonra tek bir hayali var. Yetim çocukları toplayıp onlara futbol alanında eğitim vermek istiyorum. Eğitimleri açısından Matematik, Fen bilimleri gibi derslerinde özel öğretmenler tutup ilgilenmek istiyorum. Onların hayatları boyunca yanlarında olabilmek. Tek hedefim bu. Geçen yıl için taraftarımızdan özür diliyorum. Kötü bir sezon geçirdik. Allah’ın yardımıyla ligde kaldık. Bu bizim için çok büyük bir şanstı. Onlara söz veriyorum. Bir daha aynı şeyleri yaşamayacaklar. İnşallah hep beraber bir daha Avrupa’ya gideceğiz ve büyük başarılara imza atacağız. Unutmayın siz yoksanız bizde yokuz. Biz sizinle varız.

diye konuştu.