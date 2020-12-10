Yeşilyurt Hopa’yı Konuk Edecek

Yeşilyurt Belediyespor ligin 13.hafta karşılaşmasında bugün saat 13.00’de Karadeniz ekibi Artvin Hopaspor’u konuk edecek. Pandemi önlemleri kapsamında Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Erdoğan ( Adana Bölgesi-Klasman Hakemi) yardımcıları Ferhat Dalgıç ( Mersin Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi) ve Yusuf Şimşek ( Gaziantep Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi) yönetecek. Maçın 4. Hakemi ise Emir Toprak (Adana-Bölgesel Hakem). Ligde Play Off’lara kalabilme amacıyla mücadele eden turuncu yeşilliler Artvin Hopaspor karşısında saha kazanmak için çıkacak. TFF 3. Lig 1. Grup’ta bugün oynanacak maç programı ise şöyle:

12.00 Fatsa Belediyespor-Bucaspor 1928

13.00 Yeşilyurt BLD-Artvin Hopaspor

13.00 Kızılcabölükspor-Nevşehir Belediyespor

13.00 A.Kemerspor-Arnavutköy

13.00 Çankaya FK-1877 Alemdağspor

13.00 Edirne BLD-Manisaspor

13.00 Ofspor-Derince BLD

13.00 Diyarbekir-Payasspor