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10 Ara 2020 - 14:00- Spor G: 10 Ara 2020 - 14:01

Yeşilyurt Hopa’yı Konuk Edecek

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Play Off’lara kalabilme mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor sahasında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek. Evinde oynadığı maçlarda yüzü gülmeyen turuncu yeşilliler Karadeniz ekibi karşısında sahaya kazanma arzusuyla çıkacak.

Ömer Ali Delibaş
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Yeşilyurt Belediyespor ligin 13.hafta karşılaşmasında bugün saat 13.00’de Karadeniz ekibi Artvin Hopaspor’u konuk edecek. Pandemi önlemleri kapsamında Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Erdoğan ( Adana Bölgesi-Klasman Hakemi) yardımcıları Ferhat Dalgıç ( Mersin Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi) ve Yusuf Şimşek ( Gaziantep Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi) yönetecek. Maçın 4. Hakemi ise Emir Toprak (Adana-Bölgesel Hakem). Ligde Play Off’lara kalabilme amacıyla mücadele eden turuncu yeşilliler Artvin Hopaspor karşısında saha kazanmak için çıkacak. TFF 3. Lig 1. Grup’ta bugün oynanacak maç programı ise şöyle:

12.00 Fatsa Belediyespor-Bucaspor 1928

13.00 Yeşilyurt BLD-Artvin Hopaspor

13.00 Kızılcabölükspor-Nevşehir Belediyespor

13.00 A.Kemerspor-Arnavutköy

13.00 Çankaya FK-1877 Alemdağspor

13.00 Edirne BLD-Manisaspor

13.00 Ofspor-Derince BLD

13.00 Diyarbekir-Payasspor

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10 Ara 2020 - 14:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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