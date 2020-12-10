Yeşilyurt Hopa’yı Konuk Edecek

Yeşilyurt Belediyespor ligin 13.hafta karşılaşmasında bugün saat 13.00’de Karadeniz ekibi Artvin Hopaspor’u konuk edecek. Pandemi önlemleri kapsamında Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Erdoğan ( Adana Bölgesi-Klasman Hakemi) yardımcıları Ferhat Dalgıç ( Mersin Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi) ve Yusuf Şimşek ( Gaziantep Bölgesi-Klasman Yardımcı Hakemi) yönetecek. Maçın 4. Hakemi ise Emir Toprak (Adana-Bölgesel Hakem). Ligde Play Off’lara kalabilme amacıyla mücadele eden turuncu yeşilliler Artvin Hopaspor karşısında saha kazanmak için çıkacak. TFF 3. Lig 1. Grup’ta bugün oynanacak maç programı ise şöyle:
12.00 Fatsa Belediyespor-Bucaspor 1928
13.00 Yeşilyurt BLD-Artvin Hopaspor
13.00 Kızılcabölükspor-Nevşehir Belediyespor
13.00 A.Kemerspor-Arnavutköy
13.00 Çankaya FK-1877 Alemdağspor
13.00 Edirne BLD-Manisaspor
13.00 Ofspor-Derince BLD
13.00 Diyarbekir-Payasspor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.