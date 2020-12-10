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10 Ara 2020 - 13:00- Yaşam G: 10 Ara 2020 - 13:02

Gürkan’dan Gerekeni Yapın Talimatı!

Kale ilçesinde imara yeni açılan alanda yol olmadığı için MASKİ gerekli çalışmaları yapamıyor. Durum böyle olunca konuyla ilgili mecliste söz alan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Kale’de bir artıma tesisi yapacaklarını ancak o bölgenin imara yeni açılan bir bölge olduğu için yaşanan yol sorunundan dolayı gerekli hizmeti şu an yapamadıklarına dikkat çekti.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, “Bizde para problemi olmaz, çalışan belediyenin para problemi olmaz” diyerek gerekeni yapın talimatı verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı Meclis Toplantısının I. oturumu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantının gündem maddeleri görüşülmeye başladı bazı kararlar kabul görürken bazı kararlarda ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem konularından olan 19. madde gereğince, “Kale ilçesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu” ile ilgili söz alan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, bölgede yaptıkları tespitler doğrultusunda projeleri şekillendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Meclis gündem konularından olan 19. madde meclisi en çok meşgul eden konulardan bir tanesi oldu madde gereğince:

Dosya içeriğinde yapılan incelemede; Malatya ili Kale ilçesi, Bağlıca Mahallesi 1/5 parsel, Mahmut Dursun Mahallesi 26, 481, 522, 523, 524 ve 639 Üçdeğirmen Mahallesi 505, 519, 520 parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2020 tarih 265 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Kale Belediye Meclisi’nin 08.10.2020 tarih ve 30,29,28 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı, Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde yer alan Nazım İmar Planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal yapı yaklaşma mesafesi, ada yatırım çizgisi, taşıt ve yaya ulaşım ilişkileri, parkları, kentsel sosyal ve teknik altyapı gibi uygulamaya ilişkin kararları ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösterilmesi ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı tespit edildiğinden 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı komisyonumuzca uygun görülmüştür.

“ORAYA BİR ŞEKİLDE ULAŞMAMIZ LAZIM”

Maddenin okunmasının ardından söz alan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş,

Oradaki yeni oluşan yerleşim alanları oradaki mahallerin tümünü daha önce satın almış bir arıtma yerimiz var onlara ulaşabilmemiz adına doğru düzgün yol yok biz Kale Başkanıyla bunları detaylı olarak konuştuk. Bizim önerimiz Elazığ yolu üzerinde sağlı sollu bir yan yolları yapılarak önümüzün açılması yönünde çünkü hem içme suyu hem de kanalizasyon olarak ilçenin esas omurgasını oluşturacak şebekeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili baraja yakın arıtma yerini aldık. Oraya bir şekilde ulaşmamız lazım. Sayın başkanım biz başkanımızla alanda bir çalışma yaptık. Yaklaşık 10 gün önce arkadaşları gönderdim orada bir tespit yaptılar doğrultuda biz projelerimizi şekillendirmeye çalışıyoruz.

şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Başkan Gürkan,

Çalışmanızı iyi yapın baraja arıtılmamış su gitmesin

ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanının konuşmalarından sonra söz alan Kale Belediye Başkanı Murat Koca,

Sayın başkanım bizde arıtma yeri de var. Ödeneği de hazır biz bu arıtmayı yaptıralım

dedi.

Selahattin Gürkan cevaben,

Bizde para problemi olmaz, çalışan belediyede para problemi olmaz

sözlerini kaydetti.

Son olarak söz alan Mehmet Yaşar Karataş,

Bizim kaynağımız var. Bu işin paydaşı İller Bankası bir ihale yapmamız lazım.  Projenin bütünlüğü olarak biz onu düzenledik. Şu an blok olarak tüm ihaleler bitti. Bunlar itiraz ediyorlar bizim aciliyetimiz o yönde

ifadelerini kullandı.

 

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10 Ara 2020 - 13:00 - Yaşam

Muhabir Şükran Malkoç

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