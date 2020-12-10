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10 Ara 2020 - 12:30- Spor G: 10 Ara 2020 - 12:32

Tetteh’in Durumu Belirsiz!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 12. Haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelenin taktik çalışmasını sürdürüyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Tedavileri devam eden Lukoki, Wallace, Abdulsamet dışında sakatlar kervanına Tetteh’in de katılması teknik heyetin işini zorlaştırıyor. Hamza hocanın kritik maçta savunmada Hadebe’ye şans vermesi beklenirken Tetteh’in durumunun ise maç günü netlik kazanacağı öğrenildi.

Süper Lig’in 12. Haftasında 12 Aralık Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Fenerbahçe’yle zorlu 90 dakikaya çıkacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana kadro dışı bırakılan Cueva’nın dışında bütün futbolcular katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda tedavileri devam eden Lukoki, Wallace, Abdulsamed ve Tetteh kulüp doktoru Hakan Ayaz gözetiminde antrenman yaptı.  Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, Fenerbahçe maçının taktiksel provasıyla sona erdi.

GÖZLER YİNE ADEM’DE

Öte yandan Başakşehir maçı öncesi ısın sakatlanarak yerine Hadebe’ye bırakan Wallace’in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken Ganalı oyuncu Tetteh’in durumunun maç günü netleşeceği öğrenildi. Deplasman karnesi zayıf olan sarı kırmızılıların Fenerbahçe karşısında yine en büyük gol umudu Adem Büyük olacak. Deneyimli oyuncu bu sezon Süper Lig’de 9 maçta sahaya ilk onbirde çıktı ve 631 dakika süre aldı. Tecrübeli isim bu sezon attığı 3 golle Yeni Malatyaspor’un en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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10 Ara 2020 - 12:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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