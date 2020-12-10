10 Ara 2020 - 12:00- Gündem

“Maalesef 20’nci Sıradayız”

2021 yılı Asgari Ücret görüşmeleri konusunda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2019’da yüzde 26, 2020’de yüzde 15 artırılan net asgari ücret şu an 2 bin 324 lira. Avrupa İstatistik Ofisi Kasım ayı verilerine göre Türkiye, asgari ücret uygulayan 26 Avrupa ülkesi arasında maalesef 20’nci sırada” dedi.