Şarj Edilebilir, Klimalı Ayakkabı

Daha önce mekanik masaj ayakkabısı, sınır boylarında kullanılabilecek şahin göz devriye kamerası ve birçok icadıyla gündeme gelen Malatyalı Furkan Bozdağ, şimdi de akıllı telefonlarla kontrol edilebilen ve kış ayında ayakları ısıtan şarjlı ayakkabı icat etti. Bu ayakkabıdan en çok asker ve polislerin yararlanabileceğini dile getiren Bozdağ,

Ayakkabı ayakları, 35, 45 ve 60 derecede 3 kademeli alttan ve üstten ısıtabiliyor. Ayakkabıya şarj edilebilir bir batarya koyduk ve batarya 10 saat, 60 derecede kullanılıyor. 15 dakika içinde şarj dolumu sağlanabiliyor

dedi.

Yaptığı icatlarla ismini Malatya’ya duyuran ancak ne yazık ki yetkililerin bir türlü göremediği Malatyalı Mucit Furkan Bozdağ, kış ayına özel her kesime hitap eden ve özellikle kışın ağır şartlarında görev yapan asker ile polislerimizin kullanacağı bir ayakkabı daha icat etti. Şarj edilebilen ve kışın ayakları ısıtan ayakkabı hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Furkan Bozdağ, icat ettiği ayakkabıyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.

Daha önce mekanik masaj ayakkabısı, sınır boylarında kullanılabilecek şahin göz devriye kamerası, elektro şok ayakkabı gibi sayısız icatları olduğunu ifade eden Bozdağ, bu seferki icadının şarj edilebilir ayakkabı olduğunu söyledi.

“TELEFONLA KONTROL EDİLEBİLİYOR”

Son icadı olan kış aylarının vazgeçilmesi olacağı tahmin edilen ayakkabının tanıtımını yapan Bozdağ,

Ayakkabı ayakları, 35, 45 ve 60 derecede 3 kademeli alttan ve üstten ısıtabiliyor. Ayakkabıya şarj edilebilir bir batarya koyduk ve batarya 10 saat, 60 derecede kullanılıyor. 15 dakika içinde şarj dolumu sağlanabiliyor. Ayakkabının mevcut ağırlığının dışında sistem ve batarya dahil 18 gram ağırlığa sahip bu prototip çalışmasını 1 hafta test ettik. Su vb. dış faktörlerde sorun çıkmadan çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Covid-19 sürecindeyiz. Kış aylarında hastalanmamak adına özellikle asker ve polislerimiz için çok kullanışlı faydalı bir ürün olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu ayakkabıyı oto kontrolü android telefonlarla bluetooth bağlantısı ile kontrol edilebilir hale getirdik

diye konuştu.