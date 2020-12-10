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10 Ara 2020 - 10:00- Gündem G: 10 Ara 2020 - 10:02

 “Kayısımız Hak Ettiği Yerde Değil”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu. Malatya’ya yapılacak Mavi Tren ve kayısının tanıtımı hakkında genel bir değerlendirme yapan İl Başkanı Samanlı, Malatya kayısısının hala hak ettiği değeri görmediğini söyledi ve kayısının tanıtımıyla alakalı yapılacak olan çalışmalar için tüm milletvekillerinin ortak bir şekilde hareket ederek gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Şükran Malkoç
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Geçtiğimiz günlerde ‘ Malatya Kayısısı Çekirdeği’ Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret belgesini almaya hak kazanmıştı. Konuya dair BUSABAH gazetesine konuşan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı,

Malatya kayısısı ile ilgili gerçekten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ın büyük gayretler gösterdiğini görüyoruz. Bizde kendisini her konuda destekliyoruz. Tabii kayısı çekirdeğini meclis gündemine taşıyan kişi yine Sayın Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu’dur. Mecliste ilk olarak o dile getirmişti. Onun üzerine Ticaret Borsamız ve iktidar partisinin de çabalarıyla tescillendi.

dedi.

“KISA BİR SÜRE İÇİNDE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Malatya’nın bütün sorunlarını meclis gündemine Malatya MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun getirdiğini söyleyen Mesut Samanlı,

Sayın Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’nın bütün sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. Gündeme getirdiği konulardan birisi de mavi trendi. Mavi tren Malatya’mız için gerekli bir sistemdir ve bir an önce gelmelidir. Biz bu konuyu da Sayın Ak Parti milletvekillerine söylemiştik. Hatta geçen günlerde Ulaştırma Bakanımız geldiğinde gara beraber gittik oradaki çalışmaları yakından inceledi. Orada da kendisine gerekli şeyler aktarıldı.  Kısa bir süre içinde mavi trenin geleceğini düşünüyoruz. Bu konunun da takipçisiyiz ve Malatya’mız için önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

ifadelerini kullandı.

“KAYISIMIZ HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL”

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımının Malatyalı çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ancak kayısının hala hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Samanlı,

Malatya kayısısı ile ilgili gerçekten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ın büyük gayretler gösterdiğini görüyoruz. Bizde kendisini her konuda destekliyoruz. Tabii kayısı çekirdeğini meclis gündemine taşıyan kişi yine Sayın Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu’dur. Mecliste ilk olarak o dile getirmişti. Onun üzerine Ticaret Borsamız ve iktidar partisinin de çabalarıyla tescillendi. Tabii bundan daha önemlisi Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımı inşallah bu kayısı alımı devam ederse iyi olacak ki zaten kayısıdaki fiyat dengelerinin oluştuğunu görüyoruz. Bu sene ki açıklanan fiyatlarla üreticiyi memnun etti. İnşallah her sene bu alım gerçekleşir ve üreticimizde verdiği emeğin karşılığını alır. Biz kayısının tüm dünyada yeterince tanıtıldığını düşünmüyoruz. Çünkü kayısımız sağlık açısından çok önemli bir ürün Allah’ın bize bir nimeti Türkiye’nin neresinde üretilirse üretilsin hiçbir zaman Malatya kayısısınız yerini tutmuyor. Biz Malatya kayısısının önemini daha önemli platformlara taşıyıp kayısımızı tanıtmamız lazım. Malatya ile yapılan tüm tanıtım günlerindense kayısının tanıtımı ile yapılan günlerin olması lazım ve bu işe bir hız vermemiz lazım. Bunun için bütün belediyelerimizin, valiliğimizin ve tüm milletvekillerinin yani CHP, MHP, Ak Partili milletvekilleri bir olup elini taşın altına koyarak ortak bir çalışma alanında kayısımızı daha iyi bir şekilde tanıtmamız lazım. Kayısımız hak ettiği yerde değil.

şeklinde konuştu.

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10 Ara 2020 - 10:00 - Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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