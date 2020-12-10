10 Ara 2020 - 10:00- Gündem

“Kayısımız Hak Ettiği Yerde Değil”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu. Malatya’ya yapılacak Mavi Tren ve kayısının tanıtımı hakkında genel bir değerlendirme yapan İl Başkanı Samanlı, Malatya kayısısının hala hak ettiği değeri görmediğini söyledi ve kayısının tanıtımıyla alakalı yapılacak olan çalışmalar için tüm milletvekillerinin ortak bir şekilde hareket ederek gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.