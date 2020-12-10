ÇİN AŞISI GÜVENLİ Mİ?

11 Aralık’ta Covid-19 aşılama çalışmalarının başlanacağını dile getiren Prof. Dr. Recep Bentli, Çin aşısıyla ilgili söylentileri değerlendirdi. Hangi aşı olursa olsun sonuçları güvenilir olmadıkça aşının piyasaya çıkmayacağını belirten Prof. Dr. Bentli,

Şu andaki sonuçları Faz 3 çalışmaları bittikten sonra aşı sonuçları daha şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Aşının koruma ve güvenirlik yüzdeleri çok yüksek. Pandemiyi başka şekilde atlatma şansımız olmadığından vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım ve bu konuda bilgi sahibi, yetkili olmayan insanların aşıyla ilgili yorumlarına kulak asmalarını istemiyoruz.

dedi.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi haline alan Covid-19 aşısı için geri sayım başladı. Türkiye için öne çıkan ise Çin menşeli Sinovac aşısının 11 Aralık’tan itibaren vurulmaya başlanmasıyla birlikte hayatın normalleşmeye dönmesi beklenirken aşı çalışmasıyla alakalı bir basın açıklaması yapan Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalar yaptı.

11 Aralık’ta Türkiye’ye aşının geleceğini dile getiren Prof. Dr. Bentli, Faz 3 denilen çalışmaların sonuçlanacağını söyledi.

AŞILAMA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILACAK

50 milyon doz aşının sipariş edildiğini açıklayan Prof. Dr. Bentli,

İnşallah şeffaf bir şekilde Faz 3 çalışmalarının açıklanmasıyla vatandaşlarımızın aşıya olan güveni daha da artacak ve aşı yapma oranı yüksek olursa toplumun yüzde 60'ının üstünde bir kitle aşılanırsa bu şekilde salgını yenmiş olacağız. Aşı sıralamasıyla ilgili de, öncelikle sağlık çalışanlarına, sonra risk gruplarına göre sıralanacak sonra daha önce hastalığı geçirmemişler özellikle ilk etapta aşılanacak. Biliyorsunuz 50 milyon doz aşı sipariş edildi. Daha sonra aşı sayısı arttıkça, muhtemelen hastalığı geçirmiş olanların antikor düzeylerine bakılarak, toplumun en az yüzde 65'i hedeflenen o aşılanmış olacak

şeklinde konuştu.

Çin aşısıyla ilgili ön yargıları da değerlendiren Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

Kesinlikle bütün aşılarda şu anda yapılan çalışmalarda güvenilir olduğunu gösteriyor. Tek altını çizerek söylememiz gereken şu; Çin'de üretilen Sinovak aşısının eski bildiğimiz yöntemlerle elde edilen bir aşı olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Bu aşı eksi 70 derecede saklanması gerekmeyen bir aşı. Tabiki burada aşı sonuçlarının da çok çok iyi çıktığını görüyoruz ama şu an için en hızlı elimize ulaşacak aşı, bildiğimiz klasik yöntemlerle elde edilen bir aşı olduğu için 50 milyon doz sipariş verdiğini bizler sizin gibi basındaki Sayın Bakanımızın açıklamalarından duyuyoruz. Hangi aşı olursa olsun burada aşıyı ayırt etmek doğru değil. Çünkü aşılarla ilgili çok büyük çalışmalar yapılıyor. Hangi aşı olursa olsun sonuçları güvenilir olmadıkça bunlar piyasaya çıkarılmaz. Şu andaki sonuçları Faz 3 çalışmaları bittikten sonra aşı sonuçları daha şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Aşının koruma ve güvenirlik yüzdeleri çok yüksek. Pandemiyi başka şekilde atlatma şansımız olmadığından vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım ve bu konuda bilgi sahibi, yetkili olmayan insanların aşıyla ilgili yorumlarına kulak asmalarını istemiyoruz.