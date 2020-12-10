Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Ara 2020 - 09:00- Sağlık G: 10 Ara 2020 - 10:27

ÇİN AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi haline alan Covid-19 aşısı için geri sayım başladı. Türkiye için öne çıkan ise Çin menşeli Sinovac aşısının 11 Aralık’tan itibaren vurulmaya başlanmasıyla birlikte hayatın normalleşmeye dönmesi beklenirken aşı çalışmasıyla alakalı bir basın açıklaması yapan Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalar yaptı.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

11 Aralık’ta Covid-19 aşılama çalışmalarının başlanacağını dile getiren Prof. Dr. Recep Bentli, Çin aşısıyla ilgili söylentileri değerlendirdi. Hangi aşı olursa olsun sonuçları güvenilir olmadıkça aşının piyasaya çıkmayacağını belirten Prof. Dr. Bentli,

Şu andaki sonuçları Faz 3 çalışmaları bittikten sonra aşı sonuçları daha şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Aşının koruma ve güvenirlik yüzdeleri çok yüksek. Pandemiyi başka şekilde atlatma şansımız olmadığından vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım ve bu konuda bilgi sahibi, yetkili olmayan insanların aşıyla ilgili yorumlarına kulak asmalarını istemiyoruz.

dedi.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi haline alan Covid-19 aşısı için geri sayım başladı. Türkiye için öne çıkan ise Çin menşeli Sinovac aşısının 11 Aralık’tan itibaren vurulmaya başlanmasıyla birlikte hayatın normalleşmeye dönmesi beklenirken aşı çalışmasıyla alakalı bir basın açıklaması yapan Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalar yaptı.

11 Aralık’ta Türkiye’ye aşının geleceğini dile getiren Prof. Dr. Bentli, Faz 3 denilen çalışmaların sonuçlanacağını söyledi.

AŞILAMA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILACAK

50 milyon doz aşının sipariş edildiğini açıklayan Prof. Dr. Bentli,

İnşallah şeffaf bir şekilde Faz 3 çalışmalarının açıklanmasıyla vatandaşlarımızın aşıya olan güveni daha da artacak ve aşı yapma oranı yüksek olursa toplumun yüzde 60'ının üstünde bir kitle aşılanırsa bu şekilde salgını yenmiş olacağız. Aşı sıralamasıyla ilgili de,  öncelikle sağlık çalışanlarına, sonra risk gruplarına göre sıralanacak sonra daha önce hastalığı geçirmemişler özellikle ilk etapta aşılanacak. Biliyorsunuz 50 milyon doz aşı sipariş edildi. Daha sonra aşı sayısı arttıkça, muhtemelen hastalığı geçirmiş olanların antikor düzeylerine bakılarak, toplumun en az yüzde 65'i hedeflenen o aşılanmış olacak

şeklinde konuştu.

Çin aşısıyla ilgili ön yargıları da değerlendiren Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

Kesinlikle bütün aşılarda şu anda yapılan çalışmalarda güvenilir olduğunu gösteriyor. Tek altını çizerek söylememiz gereken şu; Çin'de üretilen Sinovak aşısının eski bildiğimiz yöntemlerle elde edilen bir aşı olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Bu aşı eksi 70 derecede saklanması gerekmeyen bir aşı. Tabiki burada aşı sonuçlarının da çok çok iyi çıktığını görüyoruz ama şu an için en hızlı elimize ulaşacak aşı, bildiğimiz klasik yöntemlerle elde edilen bir aşı olduğu için 50 milyon doz sipariş verdiğini bizler sizin gibi basındaki Sayın Bakanımızın açıklamalarından duyuyoruz. Hangi aşı olursa olsun burada aşıyı ayırt etmek doğru değil. Çünkü aşılarla ilgili çok büyük çalışmalar yapılıyor. Hangi aşı olursa olsun sonuçları güvenilir olmadıkça bunlar piyasaya çıkarılmaz. Şu andaki sonuçları Faz 3 çalışmaları bittikten sonra aşı sonuçları daha şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Aşının koruma ve güvenirlik yüzdeleri çok yüksek. Pandemiyi başka şekilde atlatma şansımız olmadığından vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım ve bu konuda bilgi sahibi, yetkili olmayan insanların aşıyla ilgili yorumlarına kulak asmalarını istemiyoruz.

# malatya, malatya haber, pandemi süreci, çin aşısı, aşı, malatya İl sağlık müdürlüğü, prof.dr.bentli, çok, covid-19, Önemli, sağlık

10 Ara 2020 - 09:00 - Sağlık

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Kahtalı: “Sağlık altyapımız sağlam” mask
Kahtalı: “Sağlık altyapımız sağlam”
Maskeyle Nefes Almakta Güçlük Çekiyorsanız.. mask
Maskeyle Nefes Almakta Güçlük Çekiyorsanız..
Koronavirüse Karşı Beslenme Önerileri mask
Koronavirüse Karşı Beslenme Önerileri
Erken Tedavi Önemli mask
Erken Tedavi Önemli
Malatya Dikkat Kırmızı Alarm! mask
Malatya Dikkat Kırmızı Alarm!
 “Aşıya Güvenmekte Zorluk Çekerim” mask
 “Aşıya Güvenmekte Zorluk Çekerim”
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
“Cueva 10 Tane Kubilay Eder” mask
“Cueva 10 Tane Kubilay Eder”
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı! mask
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı!
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı mask
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun! mask
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun!
Yeni Malatyaspor'dan Sakatlık Açıklaması mask
Yeni Malatyaspor'dan Sakatlık Açıklaması
Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı mask
Şahin, Sahip Çıktı; Gürkan, ‘Mış’ Gibi Yaptı

GALERİ

Şire Pazarı Yönetiminden Gürkan’a Teşekkür mask
Şire Pazarı Yönetiminden Gürkan’a Teşekkür
Işıklı Yol İle Üçgen Park Bir Başka Güzel mask
Işıklı Yol İle Üçgen Park Bir Başka Güzel
Sürücüler Zor Anlar Yaşadı mask
Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı Teknelerine Denetim mask
Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı Teknelerine Denetim
Ayakkabılara Kışlık Bakım Önerisi mask
Ayakkabılara Kışlık Bakım Önerisi
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası mask
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL