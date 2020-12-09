Fener Malatya’ya Bileniyor

Süper Lig’in 12.Haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıklarını atlatan kaleci Harun Tekin ve Nazım Sangare ile Sinan Gümüş takımla çalıştı. Dizinde ağrı hisseden Enner Valencia, antrenmanda yer almadı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pres ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanda arkadaşından hafif bir darbe alan Luiz Gustavo, tedavisinin ardından idmana katıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
(HABER MERKEZİ)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.