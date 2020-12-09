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09 Ara 2020 - 20:00- Spor G: 09 Ara 2020 - 15:41

Çınar’dan Spora Destek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor’a yapımı tamamlanarak tahsis edilen Mollakasım Mahallesi’ndeki futbol sahasını ziyaret etti.
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Mollakasım Mahallesinde atıl durumda olan stat yeniden inşa edilerek Yeşilyurt’a kazandırıldı. Spor faaliyetlerine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Mehmet Çınar,

Yeşilyurt Belediyespor’umuzun yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçların yanı sıra hafta içi antrenmanlarını yapabileceği saha ihtiyacını karşılamak adına atıl vaziyette ki sahamızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Yıllarca amatör takımlarımıza hizmet eden sahamızın her türlü ihtiyacını gidererek daha modern, daha nezih ve daha konforlu bir şekilde kullanılması için hizmete açtık. Türkiye Futbol Federasyonunun saha talimatlarını göz önünde bulundurarak, federasyon yetkililerinin tavsiye ettiği kurallara göre sahamızı yeniden revize ettik. Doğal çim serdiğimiz saha zeminimizle, profesyonel bir takımın futbol maçı yapabileceği şekilde dizayn ettik. Taraftarlarımızın rahat bir ortamda maç izlemesi için yeniden inşaat edilen tribünümüz, hakem ve soyunma odalarımız, otoparkımız ve sosyal alanlarımız ile burası güzel bir görüntüye kavuştu.

dedi.

YAKINCA SPOR ADASI

Son yıllarda gençlik ve spor alanında yapılan yatırımların arttığını kaydeden Çınar

Bu kapsamda; Melekbaba’da   60 dönümlük alan üzerinde hizmete  sunacağımız spor tesisimizde futboldan basketbola, judodan güreşe, tekvandodan karateye, voleyboldan tenise, kapalı spor salonundan bisiklet yollarına, sosyal donatılardan otopark alanlarına  kadar her türlü ayrıntının yer alacağı bir tesisi kazandırıyoruz. Yakınca’da 30 dönümlük alanda hizmete girecek ‘Yakınca Spor Adası’ projesinin 1. Etabını tamamladık. Yeşilyurt’un daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir ilçe olması için spor, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri gibi sosyal donatı alanlarını hizmete sunmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün gözetiminde gerçekleşen yenileme çalışmalarında alın teri döken, emek sarf eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sahamız Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza, Yeşilyurt Belediyespor’umuza ve Malatya futboluna hayırlı uğurlu olsun.

ifadelerini kullandı.

(HABERMERKEZİ)

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09 Ara 2020 - 20:00 Malatya- Spor

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