Silah Kaçakçılarına Operasyon

Malatya'nın Pütürge ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, Pütürge ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma tarafından yapılan aramada, 3 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Silah, mermi ve şarjörlere el konuldu.

Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Tahkikat sürdürülüyor.

( İHA)