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09 Ara 2020 - 15:21- Asayiş G: 09 Ara 2020 - 15:26

Silah Kaçakçılarına Operasyon

Malatya’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 tabanca 6 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, Pütürge ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Jandarma tarafından yapılan aramada, 3 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Silah, mermi ve şarjörlere el konuldu.
Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Tahkikat sürdürülüyor.

( İHA)

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09 Ara 2020 - 15:21 Malatya- Asayiş

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