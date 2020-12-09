Ihlamur Cep Yakıyor

Ihlamur fiyatlarındaki artışın sebeplerini BUSABAH gazetesine anlatan Aktar Abdullah Yakar,
Ihlamur fiyatları oldukça arttı. Bunun da iki nedeni var; birincisi pandemi ikincisi de üretimin yeterli miktarda olmamasından kaynaklanıyor. Ve birde insanlar en ufak bir rahatsızlığında hemen ıhlamura koşuyor. Bu sene fazla yağışların olmamasından ötürü de ıhlamur bize az geldi. Ihlamur bize Amasya’dan geliyordu. Bu sene oradan bile gelmedi. İşte yağışların olmaması, ıhlamurun buna bağlı olarak çıkmaması ve tüketiminde çok olması nedeniyle ıhlamur fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı.
dedi.
KİLOGRAM FİYATI 200-250 TL
Ihlamurdaki fakat artışları hakkında konuşan Abdullah Yakar,
Ihlamur fiyatları oldukça arttı. Bunun da iki nedeni var; birincisi pandemi ikincisi de üretimin yeterli miktarda olmamasından kaynaklanıyor. Ve birde insanlar en ufak bir rahatsızlığında hemen ıhlamura koşuyor. Bu sene fazla yağışların olmamasından ötürü de ıhlamur bize az geldi. Ihlamur bize Amasya’dan geliyordu. Bu sene oradan bile gelmedi. İşte yağışların olmaması, ıhlamurun buna bağlı olarak çıkmaması ve tüketiminde çok olması nedeniyle ıhlamur fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Pandemiden önce bu kadar talep yoktu. Genelde bilen kişiler gelip alırdı. Şu anda herkes ıhlamura yönelmiş durumda bir de ıhlamur, boğaz enfeksiyonlarına iyi geliyor ve bu virüste boğazdan başladığı için talep arttı. Kullanım aşırı derece de arttı ama üretim azalmasa bile sabit kaldı. Bir de ıhlamur bazı bitkiler gibi dikilen bir bitki değil ki ekince hemen mahsul alasınız, ağaçta yetişen bir ürün olduğu için bu yıl bile ekilse ancak 3-5 yıl sonra verime geçer. Şu anda ıhlamurun kilogram fiyatı 200-250 TL civarındadır.
ifadelerini kullandı.
IHLAMUR BİR AĞAÇ TÜRÜDÜR
Genel olarak ıhlamurun yapısından bahseden Yakar, şöyle konuştu:
Ihlamur, ebegümecigiller familyasından Tilia cinsini oluşturan Kuzey yarıkürenin ılıman ve yarı tropik bölgelerinde yetişen bir ağaç türüdür. Dünyada 40 farklı türde yetişebilen hoş kokulu bir ağaç türü genellikle sahil kenarlarında kolayca yetişebilmektedir. Çoğunlukla ağaç, ağaççık ya da çalı durumunda bulunurlar. Kışın yapraklarını dökerler. Kökler derinlere gider. Sürgünler çıplak ya da tüylüdür. Yaprak çoğunlukla yürek biçiminde, çarpık, uzun saplı, kenarları dişli ya da hemen hemen dilimli görünüşte, pek az olarak düzdür. Yapraklarda sade ya da yıldız tüyler bulunur. Yaprak dizilişi almaşıktır. Kulakçıklar bulunur ve erken dökülür. Çiçekler sarkık ve çoğunlukla küçük yalancı şemsiye kuruluşunda, beyazımsı ya da sarımsı renktedir. Kurullarda en 3 çiçek bulunur. Çiçek sayısının 35'e kadar çıktığı görülür. Kurul sapı uzunca kanat görünüşünde solgun yeşil renkte, bir brakte ile yarısına kadar kaynaşmış durumdadır. Çiçekler ışınsı ve erdişidir. Örtü yaprakları çanak ve taç durumunda olup beşer parçalıdır. Çanaklar sonradan dökülür. Ercikler çok sayıdadır. Taçların önünde 5 demet durumunda toplanmıştır. Yumurtalık 5 meyve yapraklı ve 5 gözlüdür. Dişicik borusu bir tane olup tüylü ya da çıplaktır. Tepecik 5 parçalıdır. Odunları hafif ve yumuşaktır. Yapıları sık ve düzenlidir. Yarılmaları kolaydır.
IHLAMURUN FAYDALARI
Aktar Abdullah Yakar, ıhlamurun faydalarını şu şekilde sıraladı:
-Ihlamur çayının en çok faydalanıldığı rahatsızlıklar birisi de griptir. Geçmişten bugüne gripten korunmak ve etkilerini azaltmak için kullanılan ıhlamur, içerdiği kimyasallar ile gerçekten de vücuttan zararlı toksinleri atmak konusunda büyük bir fayda sağlar. Ancak yaygın kanının aksine ıhlamur, bir ilaç niteliğinde değildir ve hastalıkların tamamen tedavisi amacıyla kullanılamaz. Ancak almanız gereken medikal ilaçların yanında doğal bir takviye amacıyla kullanabilirsiniz.
-Ihlamur çayı, solunum yolları enfeksiyonlarında da boğaz akıntısını yumuşatmak amacıyla sıklıkla kullanılır. Özellikle bal ile kullanıldığında boğazlarda yumuşatıcı bir etki gösterebilir.
-Yoğun ve stresli günlerinizde içeceğiniz bir bardak ıhlamur çayı, tüm vücudunuzun ve zihninizin sakinleşmesini sağlayabilir. Ihlamurun yapısında bulunan uçucu yağlar, insan vücudu üzerinde stres azaltıcı bir etki yaratabilir.
-Bazı bağırsak rahatsızlıklarında da ıhlamurdan yardım alınabilir. Ihlamur, ödem artırıcı etkisiyle özellikle kabızlık gibi durumlarda sizlere yardımcı olabilir. Ancak uzmanlar günde 3 bardaktan daha fazla ıhlamur tüketimini önermiyor. Metabolizma hızlandırıcı bir etkiye sahip olan ıhlamur, gereğinden fazla tüketildiğinde ishal gibi sorunlara yol açabiliyor.
-Vücuttaki toksinler zaman zaman şişkinliğe ve bazı noktalarda ağrıya yol açabilir. Ihlamur, aynı yeşil çay gibi ödem attırıcı etkiye sahip bir bitkidir. Birkaç gün boyunca günde 1 ila 2 bardak ıhlamur çayı tüketmek, idrar ve terleme sıklığınızı artırarak vücudunuzdaki ödemin atılmasında sizlere yardımcı olabilir.
-Tüm bu etkilerin ötesinde ıhlamur, kış aylarında içilen sıcak bir çay niteliğini taşır. Karlı ya da yağmurlu günlerde içeceğiniz bir bardak ıhlamur sizi baştan aşağıya ısıtabilir. Ihlamur çayı, bazı sorunlara yardımcı olsa da medikal bir ilaç niteliği taşımaz. Hastalıklar, doğrudan ıhlamur çayları ile tedavi edilemez.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.