09 Ara 2020 - 19:00- Ekonomi

Ihlamur Cep Yakıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, şifalı bitkilerden yapılan çaylara ilgi arttı. Birçok bitkinin satışlarında artış yaşanırken, bu bitkiler arasında ıhlamurun kilo fiyatı dikkat çekti. Rahatlatıcı ve nefes açıcı etkisi olan ıhlamurun yapraklı halinin kilo fiyatı 150 TL olurken, sadece çiçeklerinin kilo fiyatı 250 TL’ye kadar çıktı.