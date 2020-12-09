Vatandaşlar Poşet Zammı İstemiyorlar

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Yılsonuna yaklaşılırken, ücretli poşet uygulamasında fiyat artışı yaşanıp yaşanmayacağı vatandaşların gündemindeydi. İnsanların zaten alım gücünün olmadığını belirten vatandaşlar, 25 kuruştan satılan poşet fiyatlarının artmasını istemediklerini söylediler.

2 yıl önce hayata geçen ücretli poşet uygulaması devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır zam yapılmayan ve hala tanesi 25 kuruştan tüketicilere verilen poşetlere, bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı bilinmezken, vatandaşlar poşete zam yapılmasını istemiyorlar.

Poşetin ücretli olmasına alıştıklarını dile getiren vatandaşlar, poşetlerin 25 kuruştan 50 kuruşa çıkarılması halinde birçok insanın zorluk çekeceğini dile getirdiler.

“ZATEN MADDİ ANLAMDA SIKINTI YAŞIYORLAR”

Poşet fiyatının artırılmasını istemeyen vatandaşlar,

İnsanların zaten maddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Manavdan, marketten zorla alışveriş yapıyorlar. Bir de poşete zam uygulanırsa iyicene çıkmaza girilir ve çok da iyi olmaz. Bir poşete 50 kuruş veren bir asgari ücretli ay sonuna nasıl getirebilir? Poşete 25 kuruş vermek hala gözümüze gelirken, poşet fiyatının artırılmasının çok iyi olacağını düşünmüyorum. Hem poşete para ver hem de marketin reklamını yap. Bu doğru değil. İnsan bir buçuk liraya domates alacak, 50 kuruş poşet parası ödeyecek. Çok mantıksız. Bizler 25 kuruştan satılan poşet fiyatının artmasını istemiyoruz.

şeklinde konuştular.