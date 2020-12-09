09 Ara 2020 - 16:00- Gündem

“İzmir, Elâzığ, Malatya ve Giresun’un Yanında Olduk”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Salgın döneminde dahi Ekim ayı ihracatımızın Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaşmasıyla sanayi üretimi artışında dünya ikincisi oluşumuzla hep birlikte gurur duyduk. Başta İzmir, Elâzığ, Malatya ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen şehirlerimizin yanında olduk, vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sardık” dedi.