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09 Ara 2020 - 14:30- Gündem G: 09 Ara 2020 - 14:32

“Malatya’da 7 Bin 320 Esnafa Faizsiz Kredi Verildi”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Halk Bankası tarafından Malatya’da 7 bin 320 esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz deprem kredisi, 3 bin 450 esnafa ise pandemi destek kredisi verildiğini açıkladı.
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Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya’nın Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Milletvekili Çalık burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin omurgası, istikrarın ve sosyal dengenin temel mekanizması olan esnafın her zaman yanında olduğunu, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Halkbank’ın kentteki esnafa yönelik verdiği 50 bin TL'ye kadar 5 yıl faizsiz krediden 7 bin 320 esnafın faydalandığını söyledi.

MALATYA’DA 85 MİLYON LİRA ESNAFA PANDEMİ DESTEĞİ VERİLDİ

Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik kentte 3 bin 450 esnafa Halk Bankası tarafından toplamda 85 milyon lira esnaf destek kredisi verildiğini, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenen  “Paraf Esnaf Kart” sayısının ülke genelinde yaklaşık 560 bin, Malatya’da ise 5 bin esnafta olduğunu ifade etti.

MALATYA’DA 68 BİN HANEYE NAKDİ DESTEK VERİLDİ

Çalık, Kovid-19 salgını döneminde oluşturulan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ülke genelindeki vatandaşlara üç faz halinde toplamda yaklaşık 6 milyon 300 bin haneye, Malatya’da ise 68 bin haneye biner lira nakdi destek sağlandığını belirtti. Öznur Çalık, Türkiye'nin pandemiyle mücadelesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan desteğin 562 milyar liraya ulaştığını belirterek, mevcut bazı sosyal yardım programları çerçevesinde ödenen yardım miktarlarında da artışa gidildiğini kaydetti.

(Bülten)

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09 Ara 2020 - 14:30 Malatya- Gündem

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