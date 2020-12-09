09 Ara 2020 - 14:00- Gündem

İnönü Üniversitesi Öğrencileri Mağdur

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Memet Özcan’ın ifadelerine göre İnönü Üniversitesi öğrencileri vize sınavlarına girerken sistemden dolayı bazı mağduriyetler yaşadı ve öğrencilerin sorununa Rektörlük tarafından gelen cevabın ise ‘şikâyetlere karalama yapıyorlar’ şeklinde olduğunu belirten Özcan, bir an önce bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.