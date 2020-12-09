İnönü Üniversitesi Öğrencileri Mağdur

“GENÇLERİN MAĞDURİYETİ BİZİM MAĞDURİYETİMİZDİR”
İlçe Başkanı Özcan’ın söylemlerine göre İnönü Üniversitesi öğrencileri vize sınavlarında bir mağduriyet yaşadı. Konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Özcan,
5 Aralık 2020 tarihinde başlayan 2020-2021 yılı ara sınavlarında öğrenciler sistem hatalarından dolayı mağduriyet yaşamıştır. Öğrencilerin cevapladıkları sorular kaydedilmemiş, sınav esnasında sistem otomatik olarak sistemden atıyormuş. Kaydedilmeyen cevaplar, öğrencilerin düşük puan almalarına sebep olmuş. Sayın rektör tarafından ‘şikâyetlere karalama yapıyorlar’ diye açıklama yapması bizi üzmüştür. Bir an önce Rektörün hatasından dönüp, sorunları çözmesini temenni ediyorum. Gençler bizim her şeyimizdir. Gençler bizim geleceğimiz ülkemizin yarınlarıdır. Gençlerin mağduriyeti bizim mağduriyetimizdir. Bir an önce bu sorunların çözülmesini öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesini yetkililerden istiyoruz.
dedi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.