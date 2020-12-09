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09 Ara 2020 - 13:00- Yaşam G: 09 Ara 2020 - 13:02

2021 Yılının Haziran Ayında Hizmete Başlayacak

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz 16 hastanemiz ile birlikte bir ilke daha imza attık. Malatya’mızda da 2021 yılının Haziran ayında hayata geçireceğimiz 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastahanemizin çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. İnşallah onu da en kısa zamanda şehrimize ve ülkemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
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Sağlık sektöründeki koronavirüs sürecini değerlendiren Kahtalı,

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 süreci, ülkemizi de etkisi altına almış durumda. Dünyanın başta gelen büyük ülkeleri de dahil olmak üzere, hastalarını yatıracak yeterli kapasitede hastaneye sahip olamayan dünya ülkelerine nazar, ülkemiz ardı ardına açmış olduğu hastaneler ile ne kadar sağlam bir sağlık altyapısına sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesine yaptığımız " çok amaçlı acil durum hastanelerini" yapmış olduğumuz özverili çalışmaların sonucunda 45 gün gibi kısıtlı bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz 16 hastanemiz ile birlikte bir ilke daha imza attık. Malatya’mızda da 2021 yılının Haziran ayında hayata geçireceğimiz 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastahanemizin çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. İnşallah onu da en kısa zamanda şehrimize ve ülkemize kazandıracağız.

dedi.

MALATYA’DA 4 BİN 957 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREV YAPIYOR

Kahtalı,

Vatandaşlarımıza 7/24 sağlık hizmeti verebilen hastanelerimiz ile bu süreci en iyi şekilde yürütmekteyiz. Malatya’mızda da vaka artışlarının baş göstermiş olduğunu biliyoruz. Ülkemiz genelinde bir milyon yüz bin ve Malatya’mızda görev yapan 4 bin 957 sağlık çalışanımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Malatya‘mızda da sağlık çalışanlarımız cansiperane çalışıyor ve gayret ediyorlar. Bizlerinde bir vatandaşlık görevi olarak sağlık çalışanı arkadaşlarımıza yardımcı olması ve onların işlerini kolaylaştırması gerekiyor. Bu vesileyle tüm hemşerilerime evde kalın sağlıcakla kalın diyor, iyi haftalar diliyorum.

ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi) 

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09 Ara 2020 - 13:00 Malatya- Yaşam

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