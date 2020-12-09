09 Ara 2020 - 13:00- Yaşam

2021 Yılının Haziran Ayında Hizmete Başlayacak

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz 16 hastanemiz ile birlikte bir ilke daha imza attık. Malatya’mızda da 2021 yılının Haziran ayında hayata geçireceğimiz 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastahanemizin çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. İnşallah onu da en kısa zamanda şehrimize ve ülkemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.