Malatya'da Siber Suçtan 5 Tutuklama

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ile 8 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinde 'Devlet Büyüklerine - Cumhurbaşkanına hakaret, İdlib operasyonları, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası, PKK/KCK/TKP/TİKKO/DEAŞ/ Terör örgütü propagandası, Atatürk'e hakaret, Elazığ- Malatya depremi gibi konularda dezenformasyon yaptığı belirlenen 102 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 kişiden 5'inin tutuklandığı belirtildi.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.