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09 Ara 2020 - 11:00- Asayiş G: 09 Ara 2020 - 11:02

Malatya'da Siber Suçtan 5 Tutuklama

Malatya'da 2020 yılı içerisinde sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan 102 kişiden 5'i tutuklandı.
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Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ile 8 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinde 'Devlet Büyüklerine - Cumhurbaşkanına hakaret, İdlib operasyonları, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası, PKK/KCK/TKP/TİKKO/DEAŞ/ Terör örgütü propagandası, Atatürk'e hakaret, Elazığ- Malatya depremi gibi konularda dezenformasyon yaptığı belirlenen 102 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 kişiden 5'inin tutuklandığı belirtildi.

( İHA)

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09 Ara 2020 - 11:00 Malatya- Asayiş

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