MGTC’den Yeni Atama

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti ( MGTC), 1 Mart 2021 yılında Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirilecek.
Aziz Yiğit başkanlığında geçtiğimiz gün toplanan Yönetim Kurulu üyeleri, yeni kararlara imza attı. Alınan karara göre BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, Net Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Keskin, MGTC eski Başkanı Mikail Pelit, Başkanlar Kurulu’na atandı.
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde tüzük gereği 2 yılda bir yapılan Olağan Genel Kurulu yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart 2021 tarihine ertelendi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.