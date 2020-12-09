Busabah Malatya Busabah Malatya
09 Ara 2020 - 10:58- Gündem

MGTC’den Yeni Atama

Seçim 1 Mart’ta Yapılacak
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti ( MGTC), 1 Mart 2021 yılında Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirilecek.

Aziz Yiğit başkanlığında geçtiğimiz gün toplanan Yönetim Kurulu üyeleri, yeni kararlara imza attı. Alınan karara göre  BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, Net Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Keskin, MGTC eski Başkanı Mikail Pelit, Başkanlar Kurulu’na atandı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde tüzük gereği 2 yılda bir yapılan Olağan Genel Kurulu yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart 2021 tarihine ertelendi.

(Haber Merkezi)

                                                                                                                                                                        

# malatya, malatya gazeteciler ve televizyoncular cemiyeti, Aziz Yiğit, yönetim kurulu üyeleri, seçim, 1 mart, mgtc, busabah, genel, Başkanı, koronavirüs

09 Ara 2020 - 10:58 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Tomografi Cihazı Aylardır Arızalı! mask
Tomografi Cihazı Aylardır Arızalı!
Sağlık Müdürü Bentli'den Vatandaşa Uyarı! mask
Sağlık Müdürü Bentli'den Vatandaşa Uyarı!
Kayısı Çekirdeği Tescil Belgesi Aldı mask
Kayısı Çekirdeği Tescil Belgesi Aldı
“Asgari Ücret İnsan Onuruna Yaraşır Bir Geçimi Sağlamalıdır” mask
“Asgari Ücret İnsan Onuruna Yaraşır Bir Geçimi Sağlamalıdır”
"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi mask
"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi
Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak mask
Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı! mask
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı!
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı mask
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa! mask
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa!
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun! mask
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun!
Yeni Malatyaspor'dan Sakatlık Açıklaması mask
Yeni Malatyaspor'dan Sakatlık Açıklaması
“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı” mask
“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı”

GALERİ

Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı Teknelerine Denetim mask
Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı Teknelerine Denetim
Ayakkabılara Kışlık Bakım Önerisi mask
Ayakkabılara Kışlık Bakım Önerisi
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası mask
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor mask
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı mask
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu mask
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL