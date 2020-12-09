Busabah Malatya Busabah Malatya
09 Ara 2020 - 12:00- Gündem G: 09 Ara 2020 - 12:02

Pandemi Ve Yem Fiyatı Esnafı Bitirdi

Pandemiyle birlikte çıkmaza giren Canlı Hayvan Pazarı esnafları, yem fiyatlarının giderek artmasıyla tamamen sıkıntıya düştüler. Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, pandemi için alınan önlemlerin bir defada alınıp hastalığın bitirilmesini isterken, devamlı artan yem fiyatlarının da öne geçilmesi talebinde bulundu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Pandemiyle birlikte çıkmaza giren Canlı Hayvan Pazarı esnafları, yem fiyatlarının giderek artmasıyla tamamen sıkıntıya düştüler. Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, pandemi için alınan önlemlerin bir defada alınıp hastalığın bitirilmesini isterken, devamlı artan yem fiyatlarının da öne geçilmesi talebinde bulundu.

Pandemiyle yıkılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda hizmet veren esnaflar, yem fiyatlarının giderek artmasıyla tamamen çıkmaza girdiler. İçinde bulundukları sıkıntıları BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nın geniş bir alana sahip olan açık bir yer olduğunu dile getiren Başkan Kırma, pazarın 52 dönüm üzerine kurulu olduğunu söyledi.

“KÜÇÜK ESNAF TAMAMEN PERİŞAN OLDU”

Pandemiyle birlikte perişan olduklarını dile getiren ve kendilerine hiçbir destek verilmediğini ileri süren Başkan Kırma,

Pazar esnafı olsun, besicisi olsun, nakliyecisi olsun hepsi çok mağdurlar. Bunun en büyük sebebi de Koronavirüs’tür. Yasaklar oldu, esnafa, besiciyi, nakliyeciye kimse sahip çıkmadı. Pazar 2 ay kapalı kaldı, burada çalışan küçük esnaflar tamamen perişan oldu. Ancak büyük besiciler dijital ortamla işlerini yürüttüler. Bahar mevsiminde insanlarımız zor durumda kaldılar. Şimdi de her taraf kapalı. Büyük toplantılar gerçekleştiriliyor bunda sorun yok ama bir insan gidip bir çay ocağında çay içecek orası kapalı. Lokanta kapalı. 10 günse, 15 günse, 1 aysa her yeri kapsatsınlar, bir seferde bitirsinler ki, bizler de rahat edelim.

şeklinde konuştu.

“BESİCİ, KÖYLÜ KÖTÜ DURUMDA”

Yem fiyatlarının giderek arttığına tepki gösteren Başkan Kırma,

Besici, köylü, tarımla uğraşanların hepsi çok kötü durumda. Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şu anda küçük işletmeler çıkmazdalar. Canlı Hayvan Pazarı’na hayvan geliyor ama kimse cesaret edip alamıyor, çünkü yem fiyatlarına güç yetmiyor. Köylü hayvanlarını getirirken nakliye veriyor, hayvanını Pazar kapanana kadar bekletiyor, alan olmazsa tekrar bir nakliye parası verip hayvanı evine götürüyor. O da zarar ediyor. Böyle olmaz. Yem fiyatlarına bir çare bulsunlar. Önlem alsınlar.

diye konuştu.

# malatya, malatya haber, busabah gazetesİ, esnaf, esnafa destek, esnaf kredisi, yem fiyatları, hayvancılık, besicilik, çok, busabah, Önemli, malatya büyükşehir belediyesi, Belediyesi, pandemi, koronavirüs, Başkanı

09 Ara 2020 - 12:00 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Tomografi Cihazı Aylardır Arızalı! mask
Tomografi Cihazı Aylardır Arızalı!
Sağlık Müdürü Bentli'den Vatandaşa Uyarı! mask
Sağlık Müdürü Bentli'den Vatandaşa Uyarı!
Kayısı Çekirdeği Tescil Belgesi Aldı mask
Kayısı Çekirdeği Tescil Belgesi Aldı
“Asgari Ücret İnsan Onuruna Yaraşır Bir Geçimi Sağlamalıdır” mask
“Asgari Ücret İnsan Onuruna Yaraşır Bir Geçimi Sağlamalıdır”
"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi mask
"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi
Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak mask
Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı! mask
Önce Bıçakladı Sonra Suç Aletini Sosyal Medyada Paylaştı!
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı mask
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı Olayının Failleri Tutuklandı
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa! mask
Yeni Malatyaspor’da İkinci İstifa!
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun! mask
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun!
Yeni Malatyaspor'dan Sakatlık Açıklaması mask
Yeni Malatyaspor'dan Sakatlık Açıklaması
“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı” mask
“Otopark Ama Dükkan Ruhsatı Aldı”

GALERİ

Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı Teknelerine Denetim mask
Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı Teknelerine Denetim
Ayakkabılara Kışlık Bakım Önerisi mask
Ayakkabılara Kışlık Bakım Önerisi
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası mask
Pompalı Tüfekle Komşu Kavgası
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor mask
Çınar,  Çözüm Değil, Gaf Yapıyor
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı mask
Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu mask
Malatya'da Boş Arsada Bebek Cesedi Bulundu
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL