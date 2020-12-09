Pandemi Ve Yem Fiyatı Esnafı Bitirdi

Pandemiyle birlikte çıkmaza giren Canlı Hayvan Pazarı esnafları, yem fiyatlarının giderek artmasıyla tamamen sıkıntıya düştüler. Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, pandemi için alınan önlemlerin bir defada alınıp hastalığın bitirilmesini isterken, devamlı artan yem fiyatlarının da öne geçilmesi talebinde bulundu.

Pandemiyle yıkılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda hizmet veren esnaflar, yem fiyatlarının giderek artmasıyla tamamen çıkmaza girdiler. İçinde bulundukları sıkıntıları BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nın geniş bir alana sahip olan açık bir yer olduğunu dile getiren Başkan Kırma, pazarın 52 dönüm üzerine kurulu olduğunu söyledi.

“KÜÇÜK ESNAF TAMAMEN PERİŞAN OLDU”

Pandemiyle birlikte perişan olduklarını dile getiren ve kendilerine hiçbir destek verilmediğini ileri süren Başkan Kırma,

Pazar esnafı olsun, besicisi olsun, nakliyecisi olsun hepsi çok mağdurlar. Bunun en büyük sebebi de Koronavirüs’tür. Yasaklar oldu, esnafa, besiciyi, nakliyeciye kimse sahip çıkmadı. Pazar 2 ay kapalı kaldı, burada çalışan küçük esnaflar tamamen perişan oldu. Ancak büyük besiciler dijital ortamla işlerini yürüttüler. Bahar mevsiminde insanlarımız zor durumda kaldılar. Şimdi de her taraf kapalı. Büyük toplantılar gerçekleştiriliyor bunda sorun yok ama bir insan gidip bir çay ocağında çay içecek orası kapalı. Lokanta kapalı. 10 günse, 15 günse, 1 aysa her yeri kapsatsınlar, bir seferde bitirsinler ki, bizler de rahat edelim.

şeklinde konuştu.

“BESİCİ, KÖYLÜ KÖTÜ DURUMDA”

Yem fiyatlarının giderek arttığına tepki gösteren Başkan Kırma,

Besici, köylü, tarımla uğraşanların hepsi çok kötü durumda. Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şu anda küçük işletmeler çıkmazdalar. Canlı Hayvan Pazarı’na hayvan geliyor ama kimse cesaret edip alamıyor, çünkü yem fiyatlarına güç yetmiyor. Köylü hayvanlarını getirirken nakliye veriyor, hayvanını Pazar kapanana kadar bekletiyor, alan olmazsa tekrar bir nakliye parası verip hayvanı evine götürüyor. O da zarar ediyor. Böyle olmaz. Yem fiyatlarına bir çare bulsunlar. Önlem alsınlar.

diye konuştu.