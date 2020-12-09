Malatya’nın Meşhur Yemekleri

Malatya’nın yemek kültürüyle alakalı BUSABAH gazetesine konuşan Yazar Atilla Kantarcı, eskiden Malatya yemeklerinin değerli olduğunu ancak günümüzde bu yemeklerin yerini fast food gibi kültürümüze ait olmayan yemeklerin yer edindiğinden yakındı. Kantarcı,

Kızların sıfır beden olmak için sürekli diyet yaptıkları ve ölüm orucu tuttukları günlerden çok uzak zamanlar olduğu için yemeklerimiz hak ettikleri değeri görmekteydi. Daha Neil Armstrong ve Advin Aldrin ay yüzeyinde yürümemişler, Japon ve Güney Kore arabaları henüz ülkemize gelmemişti. Arap sabunu ve yeşil sabunun popüler olduğu, her deterjana “Tursil” denilen, eczanelerde sadece ilaç satıldığı günlerde yemeklerimiz altın çağını yaşamaktaydı.

dedi.

MALATYA’NIN KÖFTELERİ

Çocukluk döneminde yapılan birçok Malatya yemeği hakkında bilgi veren Kantarcı,

Bir anda çocukluğuma gidip, ceplerime doldurduğum ve oyun oynarken leblebi gibi atıştırdığım “yumru küfte” geldi aklıma. Yumru küfte çok yönlü bir yemekti. Gibi tereyağında yapabilirdiniz, kavurmalı, yumurtaya bulayıp kızartarak yeme şansı da vardı. Bulgurla başlamışken, yemeklerin padişahı, Malatyalıların deyimiyle “tiritli küfte” yani tiritli köfte, tiritli dolma küfte bulgur ve yarmadan yapılan Malatya deyince akla ilk gelenlerden küftelerimiz (köftelerimiz). Malatya’nın Alamet-i Farika yemekleri arasında şunlar vardı. Ispanaklı yavandan dolma küfte (köfte), sığhma küfte ( sıkma köfte), çımdik küfte (çimdik köfte), yoğurtlu çımdik küfte ( yoğurtlu çimdik köfte), ayvalı küfte ( ayvalı köfte), elmalı küfte (elmalı köfte), yavandan balcanlı küfte (yavandan patlıcanlı köfte), ayranlı küfte (ayranlı köfte), mercimekli çiğ küfte (mercimekli çiğköfte), kabaklı, mercimekli çımdik küfte (kabaklı mercimekli çimdik köfte), ıspanaklı eşkili küfte (ıspanaklı ekşili köfte), hırçikli küfte ve pat küfte yemekler her zaman soframızda ter alırdı.

şeklinde konuştu.

“SARMALARIMIZ…”

Birçok sofrada yer edinen ve sevilerek yenilen Malatya’nın sarma şeklinde yapılan köfte çeşitlerinden bahseden Yazar Kantarcı,

Bir de sarmalarımız var, yoğurtlu yarpağh küftelerimiz (yoğurtlu yaprak köftesi), fasulyeden yarpağh küftesi (fasulye yaprağı köftesi) içinde fasulye ve elma parçacıkları olan, kiraz yaprağından yarpağh küftesi (kiraz yaprağı köftesi) , ayva yaprağından yarpağh küftesi (ayva yaprağı köftesi) , dut yaprağından yarpağh küftesi (dut yaprağı köftesi)gibi birçok yoğurtla yapılan köftelerimiz vardı. Ayrıca yoğurtsuz olarak yapılan köfte çeşitleri de yapılıyordu. Bunlar tevek küftesi (asma yaprağı sarması) pöçüklü nahna küftesi ( lahana sarması) taze domates, taze biber, taze kabak dolmaları ve kurutulmuşlarından yapılan etli bulgurlu dolmalar, yani “küllah” dolmaları denilirdi.

ifadelerini kullandı.

ET YEMEKLERİMİZ

Genel olarak bulgur ağırlıklı olan Malatya yemekleri arasında et ve patlıcanla yapılan lezzetli yemeklerinde olduğunu ifade eden Kantarcı,

Et yemeklerinin padişahı, et evi ya da taraklık dan yapılanı makbul olan, İbrahim Ağaldağ, nam-ı diğer İbrahim babanın Malatya’ya armağanı olan, meşhur kâğıt kebabı, balcan tava (patlıcan tava), üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek servis edilen Hüseyin Aslantürk’ün yaptığı “Gelelli Kebabı”, nam-ı diğer ganere kebabı. Eskiden evlerde daha çok evlerde yapılan enfes, kaburga dolması, nohut, balcan ( patlıcan) ve etten oluşan, etli balcan (etli patlıcan), et, nohut ve soğan üçlüsünün oluşturduğu son yıllarda unutulan bir lezzet yağhını (yahni) sıklıkla yapılırdı. Birçok ilde yapılan ama bizimkisi bir başka dediğimiz, karın ve bumbar, su böreği ve ev baklavamız yine evlerde yapılan en güzel yemeklerimiz arasında yer alıyor.

diye konuştu.

PİLAVLAR

Malhuta, pıtpıt, pirinçli halle ve daha eski yemeklerimiz, hele üzerine kişniş ve mis gibi kokan tereyağı dökülmüş, içinde her kaşığa bir kavurma gelen malhutayı ne yazık ki bugün yapan ve bilenlerimiz o kadar azaldık

diyen Atilla Kantarcı,

Bize mahsus olduğunu sandığım bir pilavımız var ki o da bugün neredeyse hiç yapılmıyor. Kavurmalı tereyağlı simit pilavı ve yanında da turşu bundan daha güzel bir yemek olabilir mi? Mercimekli bulgur pilavı da, yarmacalı( yarmalı) kavurmalı bulgur pilavı da, ortasına koyulan tasın içine kuşbaşı etleri gömdüğümüz tas kebabımız da bize özel pilavlardandır. Hemen her ilde peynir helvası yapılır ama bizim peynirin özelliğinden mi bilmem, bizim ki gibisine hiç rastlamadım. Cevizli Kabuk kavurması sanıyorum bizim yöreden başka bir yerde olmayan bir tatlı çeşididir.

dedi.

ÇORBALAR

Malatya’ya özgü olan tarhana çorbasının içeriğiyle ilgili bilgi veren Kantarcı, diğer çorbalar için şu şekilde konuştu:

Geldik çorbalara, en başa şüphesiz tarhana çorbasını koyuyorum. Tamamen Malatya'ya özgü bir çorba olduğunu düşündüğüm, içinde tarhana, yoğurt, kavurma, ıspanak, kara nohut, çelem (yer elması), nane bulunan bu çorba içinde hem karbonhidrat hem de protein barındıran muhteşem bir yemek niteliğindedir. Bize özgü ikinci çorba kesilmiş hamurlardan yapılan ve içinde küçük aya köfteleri bulunan, genelde ılık servis edilen üzerine tereyağlı nane dökülerek yenen 'kulak çorbası' da enfes çorbalarımızdandır. Ayrıca pirpirim ( semizotu), kara mercimek, gendime (dövme buğday), mercimek çorbaları bizim mutfak kültürümüze ait çorbalardır.

Yazar Atilla Kantarcı,

Tandır ekmeğimiz, gakırdaklı biliklerimiz, eşgileme ekmeklerimiz, yufkalarımız, Şam Kebaplarımız, Akçadağ’ın olsa da artık bizim olan kömbelerimiz... Fast Food denen Amerika menşeyli ne idüğü belirsiz yiyeceklerin ülkemizi istila etmediği günlerde, bu anası belli, babası belli muhteşem yemeklerimizi yerdik. Selam olsun bu yemekleri yapan, Malatya'mın güzel insanlarına

sözlerini kaydetti.