“Cueva 10 Tane Kubilay Eder”

Busabah TV Youtube kanalında yayınlanan teknik direktörler Hayati Palancı ve Tuncay Selçuk’un konuk olduğu ‘ Futbol Malatya’ programında her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki konular masaya yatırıldı. Küme düşmenin kaldırılmasıyla geçen sezon ligde kalan Yeni Malatyaspor’da başkan Adil Gevrek’in ‘24 puandayken işlerin buraya geleceğini fark edemedik’ şeklinde yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Hayati Palancı,

Futbol böyle bir şey; Başakşehir’in oynamasını engelleyen Yeni Malatyaspor’un iki tane üst düzey oynayan oyuncusu vardı. Bunların arasına Adem’i katarsanız üç tane oyuncu var. Youssouf, Acquah ve Adem. Eğer 60 dakika boyunca hiç bir şey yapmamış Kubilay ile oynamışsanız Cueva’nın neler yapabileceğini sizin hayal etmeniz lazım. Cueva’nın futbolculuğuna bakarsanız 10 tane Kubilay eder. Cueva’nın biran önce af edilmesi Hamza hocayı küçültmez. Profesyonellikte bir şeyi kaçırıyoruz; Teknik adamlar sanki duygusuz insanlarmış algısı var. Hayır arkadaşım biz oraya duyguda katıyoruz. Siz orada çalışan 25 oyuncuya hak dağıtmak zorundasınız. Cueva gibi insanlar da çıkabilecek. Hamza hocanın babacan tavrının ortaya gelmesi lazım. Senin doğruların Kubilay’ı oynatmak mı? Bütün millet Kubilay’ı Olcay’ı oynattın diye seni eleştiriyor. Hatta biz eleştiriyoruz. Bu senin küçük ya da büyük antrenör olduğun anlamına mı geliyor?

şeklinde konuştu.

“CHEBAKE’İ KADRO DIŞI BIRAKSALARDI”

Cueva’nın yokluğunun çok belli olduğuna vurgu yapan Hayati Palancı,

Bu kulüp bu adama devre arasına kadar para vermiş. Devre arasına kadar bu adamdan maksimum verim almak zorundasınız. Kadroya alırsın, oynatmazsın. Buda büyük problem olur diye düşünebilirsin. Hamle oyuncun mu yok. Al sana hamle oyuncusu. Başakşehir karşısında hamle oyuncuları arasında Cueva’nın olduğunu ve oyuna sonradan girdiğini düşünün. Skor farklı olurdu. İdman saatini kaçıran, antrenmana daha önce zamanında gelmeyen Chebake’in neler yaptığını biliyorum. Hikmet hoca ağzıyla söyledi. Tesise program asıyorsun. Bakıyor anlamadım dediği ve kaçırdığı kaç tane idmanı var. Kadro dışı mı bıraktılar?

ifadelerini kullandı.

“7-8 PUAN ÖNDE OLURDU”

Yeni Malatyaspor’da yaşanan sağ ve sol bek sıkıntısına da değinen Palancı,

İnşallah Zeki Yavru biran önce sakatlıktan kurtulur ve forma giyer. Malatyaspor bundan böyle çok kolay kayıp etmez ancak çok kolay da maç kazanamaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin futbolda oyunun kalbi sağ ve sol kenarlardır. Yeni Malatyaspor bireysel yetenekli, dayanıklılığı iyi bu zamana kadar bir oyuncu çıkaramadı. Bari elindeki isimlerin üzerinde durup bu adamları istenen seviyeye getiremediniz? Malatyaspor’un şimdiye kadar beklerinin dışında kenardan gidebilen oyuncusu yok. Hamza hoca şunu mu söylüyor; Ben burada Kubilay’ı oynatıyorum ama arkadan Chebake yetişiyor. Kimse kimseyi kandırmasın Chebake ilerleyen haftalarda ‘kuş taşa değer’ bir tane orta yapar gol attırır. Dört büyüklerin veya Alanya’nın beklerine bak. Caner ve Gökhan kaç yaşında neler başarıyor. O takımlardaki bekleri getir Yeni Malatyaspor’un bekinin yerine koy. Rahat 7-8 puan daha fazla toplardı.

diye konuştu.