Doğa Koruma Görevini Mi Unuttu?

Para karşılığı avlattırılacak yaban keçileri için 13 bin TL muhammen bedel belirlendi. Yurt dışında yaşayan bir kişinin önümüzdeki günlerde Hekimhan’a gelerek parasını ödediği, yaban keçisi avlayacağı belirtiliyor. Av için gelecek kişinin çevre sakinlerinden korunması için Hekimhan İğdir-Ballıkaya-Kozdere kırsalında jandarma ile ava çıkacağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü personelinin de kendisine eşlik edeceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,

Tek bir canlının bile hayattan koparılmasına karşı çıkıyoruz. Bedeli neyse verelim, yaban keçisini avlamaktan vazgeçin

dedi.

“PARA PARADIR DİYEN ANLAYIŞ”

Skandal ihaleyi değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Paranın dini, imanı, milleti, vatanı olmaz para paradır’ diyen bir anlayış bir canlıyı parayla avlatmak için ihale açıyor. Kala kala doğadaki canlıları avlamadan gelecek paraya kalmışlar. Vay halimize. AKP’nin doğaya verdiği zarar taş ocakları, kum ocakları, maden ocakları, HES’ler ile yetmemiş olacak ki şimdi de dağlardaki keçileri gözlerine kestirmişler. Bir canlıyı para karşılığı öldürtmek kadar vahşi bir şey düşünemiyoruz.

ifadelerini kullandı.

DAĞ KEÇİSİ VURMAK İÇİN İHALE…

Para karşılığı yaban keçisi avcısı aranmasına tepki gösteren Ağbaba,

Türkiye’nin dört bir yanında ihale düzenlenerek hayvan katliamları gerçekleştiriliyor. Hangi canlıyı öldürmek için bir bedel biçilebilir? Biz bu anlayışın geçmişte kaldığını düşünürken 2020 de tekrar karşımıza çıktı. Elbette bunun için de bir savunmaları olacak ancak hiçbir savunma yaban keçisinin hayatından değerli olmayacak. Hekimhan’da doğa ve hayvan dostları seslerini duyurmaya çalışıyor. Bölgedeki canlıların av turizmine kurban verilmesine karşı çıkıyorlar. Onların seslerini duymayan yetkililere ve ihaleyle dağ keçisi vurma hakkı! alan kişiye sesleniyorum; Yaban keçisini öldürmek için kaç lira verdiyseniz o parayı size verelim, bu avdan vazgeçin. Bu yanlış uygulamaya son verin

dedi.

(Haber Merkezi)