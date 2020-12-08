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08 Ara 2020 - 22:00- Gündem G: 08 Ara 2020 - 22:02

Sadak, Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığına Atandı

Malatya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak, Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
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Veteriner Hekim olan Zeki Sadak, 2014 yılında Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü olarak göreve başladı.
2018 yılından itibaren Malatya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Zeki Sadak, Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle Malatya’daki görevinden ayrıldı.
Sadak, başkente giderek önümüzdeki günlerde Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığı görevine başlayacak.

( İHA)

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08 Ara 2020 - 22:00 Malatya- Gündem

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